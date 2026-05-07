Life & Fame…

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Η Μπίλι Άιλις µίλησε για τη µάχη της µε το σύνδροµο Τουρέτ, επισηµαίνοντας ότι κάνει ό,τι µπορεί για να καταπιέζει τα τικ της. Η τραγουδίστρια εξήγησε πόσο απαιτητικό είναι να ελέγχει τα συµπτώµατά της στις δηµόσιες εµφανίσεις, εξηγώντας ότι µόλις αποµακρυνθεί από το κοινό, αφήνει το σώµα της να εκφραστεί ελεύθερα. Η Άιλις επισήµανε ότι διαγνώστηκε σε ηλικία 11 ετών και µίλησε για αυτήν τη νευρολογική διαταραχή, αφού εµφάνισε ένα τικ κατά τη διάρκεια της συµµετοχής της σε εκποµπή. «∆εν κάνω εµφανή τικ, αυτά που κάνω συνεχώς είναι να κουνάω το αυτί µου µπρος-πίσω, να σηκώνω το φρύδι µου, να “κλικάρω” τη γνάθο µου, να σφίγγω τους µύες των χεριών µου. Αυτά είναι πράγµατα που δεν θα παρατηρούσες ποτέ αν απλώς µιλούσες µαζί µου, αλλά για µένα είναι πολύ εξαντλητικά», αποκάλυψε η 24χρονη.

Ο Χαβιέρ Μπαρδέµ σε συνέντευξη του δήλωσε την αγάπη και τον θαυµασµό του για τη σύζυγό του Πενέλοπε Κρουζ. Ο ηθοποιός, 15 χρόνια µετά τον γάµο τους, µίλησε για το πόσο τυχερός αισθάνεται για τη γνωριµία µε τη σύζυγό του: «Αισθάνοµαι ευλογηµένος που είχα την ευκαιρία να βρεθώ την ίδια στιγµή, στο ίδιο µέρος στη ζωή µε αυτή τη γυναίκα». Ο Μπαρδέµ σχολίασε και την εξωτερική εµφάνιση της Πενέλοπε, δηλώνοντας: «Πάνω απ’ όλα, είναι απίστευτα γαµ@@@@α όµορφη!». Μάλιστα όταν τη βλέπει σε φωτογραφίσεις, σηµείωσε: «Όταν τη βλέπω να φωτογραφίζεται σε περιοδικά, λέω: “Είναι αυτή η γυναίκα µου; Θεέ µου είναι; Πρέπει να είναι!”».

Αντικείµενα του Μάθιου Πέρι βγαίνουν για καλό σκοπό σε δηµοπρασία, στις 5 Ιουνίου. Υπογεγραµµένα σενάρια της σειράς «Φιλαράκια», ένα χειροποίητο τραπέζι πινγκ-πονγκ Batman και το αντίγραφο του κίτρινου κάδρου από το µατάκι της πόρτας του διαµερίσµατος της Μόνικα και της Ρέιτσελ είναι µερικά από τα αντικείµενα που θα δηµοπρατηθούν. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ιδρύµατος του Μάθιου Πέρι, που ιδρύθηκε στη µνήµη του ηθοποιού µε στόχο την καταπολέµηση του στίγµατος γύρω από τον εθισµό και την υποστήριξη ανθρώπων που παλεύουν για την απεξάρτησή τους.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

