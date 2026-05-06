Life & Fame…

Στο δικαστήριο βρέθηκε ο Κρις Μπράουν µε τη µητέρα της κόρης του, λίγες µέρες πριν τη γέννηση του τέταρτου παιδιού του από τη σύντροφο του Τζέιντα Γουάλας. Η Ντάιαµοντ Μπράουν κατέθεσε αγωγή για την 4χρονη κόρη της, ζητώντας να της ανατεθεί η νοµική και φυσική επιµέλεια και ο Μπράουν να έχει δικαίωµα επισκέψεων. Η νυν σύντροφος του υπερασπίστηκε τον 37χρονο γράφοντας: «Είσαι γελοία που τρέχεις στο ίντερνετ. Προσπαθείς να βγάλεις τα προσωπικά σας στη φόρα, λες και δεν είσαι εσύ αυτή που τον εµποδίζει να βλέπει την κόρη του».

****

Οι κόρες της Μπιγιονσέ και της Νικόλ Κίντµαν έκαναν το ντεµπούτο τους στο φετινό Met Gala. Η Μπλου Άιβι και η Σάντεϊ Ρόουζ έδωσαν για πρώτη φορά το παρών στην εκδήλωση, ενώ έσπασαν και τον βασικό κανόνα ότι οι καλεσµένοι πρέπει να είναι άνω των 18 ετών. Η 14χρονη Μπλου Άιβι αλλά και η 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ, µπόρεσαν να εισέλθουν καθώς πήγαν στο γκαλά συνοδευόµενες από τις µητέρες τους, οι οποίες ήταν συµπρόεδροι της εκδήλωσης µαζί µε τη Λόρεν Σάντσεζ και την Άννα Γουίντουρ.

***

Η Κάµερον Ντίαζ και ο σύζυγός της Μπέντζι Μάντεν καλωσόρισαν τον γιο τους µε παρένθετη µητέρα. Η 53χρονη ηθοποιός κράτησε την οικογενειακή τους ζωή µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας, ενώ ο κιθαρίστας µοιράστηκε την είδηση στο Ίνσταγκραµ, γράφοντας: «Η Κάµερον και εγώ είµαστε ευτυχισµένοι, ενθουσιασµένοι και νιώθουµε τόσο ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ που ανακοινώνουµε τη γέννηση του τρίτου µας παιδιού, του Νάουτας Μάντεν. Καλώς ήρθες στον κόσµο, γιε µας». Μάλιστα εξήγησε ότι το όνοµα παραπέµπει σε «ναύτη» ή «εξερευνητή», κάποιον που δεν φοβάται το άγνωστο.

***

Η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι κατέληξαν σε εξωδικαστικό συµβιβασµό λίγες µόλις εβδοµάδες πριν την προγραµµατισµένη δίκη. Η Λάιβλι είχε κατηγορήσει τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και εχθρικό εργασιακό περιβάλλον κατά τη διάρκεια των γυρισµάτων και ως απάντηση ο Μπαλντόνι κατέθεσε ανταγωγή για δυσφήµιση ύψους 400 εκατοµµυρίων δολαρίων κατά της Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, καθώς και µια αγωγή 250 εκατοµµυρίων δολαρίων κατά των New York Times, µετά από ένα άρθρο µε τίτλο «Μπορούµε να θάψουµε τον οποιονδήποτε: Στο εσωτερικό µιας συκοφαντικής δυσφήµισης του Χόλιγουντ».