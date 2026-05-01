Life & Fame

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Η Μέριλ Στριπ είχε απορρίψει αρχικά τον ρόλο της στην ταινία «Ο ∆ιάβολος φοράει Prada» για να διπλασιάσει την αµοιβή της. «Ήξερα ότι θα γινόταν επιτυχία. ∆ιάβασα το σενάριο, ήταν εξαιρετικό. Με πήραν τηλέφωνο, µου έκαναν µια πρόταση και είπα «Όχι, δεν πρόκειται να το κάνω». Ήθελα να δω τι θα γίνει αν διπλασιάσω την αµοιβή που ζήτησα, και αµέσως µου είπαν «Φυσικά»», δήλωσε σε συνέντευξη της η ηθοποιός. Μάλιστα παραδέχτηκε ότι τότε σκεφτόταν ακόµη και να αποσυρθεί από την υποκριτική, κάτι που την έκανε πιο αποφασισµένη να διεκδικήσει όσα θεωρούσε ότι άξιζε.

***

∆ικαστική νίκη πέτυχε ο Στίβεν Τάιλερ, καθώς απορρίφθηκε το µεγαλύτερο µέρος της αγωγής που είχε καταθέσει σε βάρος του, το 2022, η Τζούλια Μίσλεϊ. Την κατηγορία για φερόµενη σεξουαλική σχέση όταν εκείνη ήταν ανήλικη, τη δεκαετία του 1970,  αρνήθηκε ο τραγουδιστής των Aerosmith, ο οποίος υποστήριξε ότι η Μίσλεϊ είχε συναινέσει στη σεξουαλική τους σχέση. Στο βιβλίο του ο τραγουδιστής, αν και δεν κατονοµάζει τη Μίσλεϊ, γράφει ότι παραλίγο να παντρευτεί µια έφηβη, επειδή οι γονείς της τον αγάπησαν, υπέγραψαν ένα χαρτί για να έχει την επιµέλειά της, ώστε να µη συλληφθεί αν την έπαιρνε εκτός πολιτείας. 

***

Η Σάρον Στόουν αποκάλυψε ότι η  παιδική της ηλικία δεν ήταν καθόλου φυσιολογική, καθώς οι γονείς της έζησαν ακραία φτώχεια. Ο πατέρας της καταγόταν από εύπορη οικογένεια µε βασιλικές ρίζες που όµως καταστράφηκε οικονοµικά, ενώ η µητέρα της προερχόταν από φτωχή οικογένεια και στα 9 της την έδωσαν σε κάποιον ως υπηρέτρια. Και η ίδια η Στόουν επισήµανε   ότι γεύτηκε για πρώτη φορά την οικονοµική άνεση µόνο όταν µετακόµισε στη Νέα Υόρκη για να εργαστεί ως µοντέλο υψηλής µόδας.

***

Η Κρις Τζένερ διέψευσε το δηµοσίευµα που την ήθελε δυσαρεστηµένη µε το λίφτινγκ των 100.000 δολαρίων που έκανε. Η 70χρονη διευκρίνισε ότι λατρεύει τόσο το αποτέλεσµα όσο και τον γιατρό που ευθύνεται γι’ αυτό, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί «µαέστρος του λίφτινγκ».

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

