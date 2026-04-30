Life & Fame…

Η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε το ποσό που συνεχίζουν να κερδίζουν οι πρωταγωνιστές από «Τα Φιλαράκια» 20 χρόνια µετά το φινάλε. Η τηλεοπτική Φοίβη εξήγησε πως και οι έξι ήρωες της σειράς διαπραγµατεύτηκαν από κοινού τις αµοιβές τους, µε αποτέλεσµα να κερδίζουν περίπου 20 εκατοµµύρια δολάρια τον χρόνο. Μάλιστα έφτασαν στο σηµείο να λαµβάνουν έως και 1 εκατοµµύριο δολάρια ανά επεισόδιο στις δύο τελευταίες σεζόν, από τα 22.500 δολάρια που φέρεται πως λάµβαναν ανά επεισόδιο στην πρώτη σεζόν.

***

Η Σάνον Ελίζαµπεθ, ηθοποιός που αποτέλεσε αντικείµενο πόθου στο “American Pie” άνοιξε λογαριασµό στο OnlyFans και τα έσοδα ξεπέρασαν το 1 εκ. δολάρια σε µία εβδοµάδα. Η 52χρονη µπήκε στην πλατφόρµα µετά το διαζύγιο από τον σύζυγό της, ενώ έχει δηλώσει πως µέρος των εσόδων θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η ίδια εξήγησε ότι η απόφασή της να ενταχθεί στην πλατφόρµα συνδροµητικού περιεχοµένου συνδέεται µε την επιθυµία της να επανασυνδεθεί µε το κοινό της, προσθέτοντας: «Μου δίνει τη δυνατότητα να δείξω µια πιο προσωπική, αυθεντική πλευρά της ζωής µου και να δηµιουργήσω µια πραγµατική σύνδεση που δεν επιτρέπει καµία άλλη πλατφόρµα. Αυτό δεν είναι απλώς περιεχόµενο για παρακολούθηση από απόσταση, αλλά για εκείνους που µε στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια».

***

Η 17χρονη κόρη της Νικόλ Κίντµαν και του Κιθ Έρµπαν, σταµάτησε να ακολουθεί στο Ίνσταγκραµ τον πατέρα της, µετά τις φήµες ότι διατηρεί σχέση µε 26χρονη τραγουδίστρια. Η Σάντεϊ Ρόουζ, όπως και η µικρότερη αδερφή της, έχουν πάρει το µέρος της µητέρας τους µετά το διαζύγιο και δυσκολεύονται να αποδεχτούν τις εξελίξεις στην προσωπική ζωή του πατέρα τους.

***

Η Τζέσικα Μπίελ φέρεται να έδωσε τελεσίγραφο στον Τζάστιν Τίµπερκλεϊκ µετά τη µέθη του σε εκδήλωση στο Λας Βέγκας. Η ηθοποιός δεν ανέχεται άλλο τη συµπεριφορά του συζύγου της και έχει φτάσει στα όρια της. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, τον προειδοποίησε ότι θα δώσει τέλος στη σχέση τους αν δεν αλλάξει στάση, ενώ πηγή υποστήριξε πως ο Τίµπερλεϊκ δεν είναι ποτέ στο σπίτι, παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε την παγκόσµια περιοδεία του τον περασµένο Ιούλιο. «Εκείνη κάνει τα πάντα µε τα παιδιά και έχει κουραστεί να ντροπιάζεται δηµόσια», ανέφερε άνθρωπος από το περιβάλλον τους.