menu
17.8 C
Chania
Τετάρτη, 29 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΜατιές στη showbiz
Μόνιμες Στήλες

Life & Fame…

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το «Dandelion» της τραγουδίστριας -τραγουδοποιού της κάντρι Έλα Λάνγκλεϊ είναι το Νο. 1 άλµπουµ στο chart στις ΗΠΑ για δεύτερη εβδοµάδα. Στη δεύτερη θέση του chart Billboard 200 βρέθηκε την περασµένη εβδοµάδα το «I’m the Problem» του Μόργκαν Γουόλεν τραγουδιστή της κάντρι και στην τρίτη το «Arirang» των BTS. Η Έλα Λάνγκλεϊ και ο Μόργκαν Γουόλεν κυκλοφόρησαν πρόσφατα το νέο τους ντουέτο, µε τίτλο «I Can’t Love You Anymore».

***

Με την ταινία «Minions & Monsters», τελευταία προσθήκη στο franchise «Minions» από την Illumination πρόκειται να ανοίξει η αυλαία του φετινού ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Κινουµένων Σχεδίων του Ανεσί στις 21 Ιουνίου. Σε σκηνοθεσία του υποψήφιου για Όσκαρ Πιερ Κοφέν και παραγωγή της Illumination είναι η τρίτη ταινία µε τις περιπέτειες των Minions, η άµεση συνέχεια του «Minions: The Rise of Gru» (2022) και η έβδοµη ταινία του franchise «Despicable Me», που ξεκίνησε το 2010 από τον ίδιο τον σκηνοθέτη µαζί µε τον πρώην συνεργάτη του των Disney/Blue Sky, Κρις Ρενόντ.

***

Το Netflix ετοιµάζει τη σειρά «The Nanny Diaries» βασισµένη στο οµώνυµο Νο 1 µπεστ σέλερ των New York Times των Έµα ΜακΛάφλιν (Emma McLaughlin) και Νίκολα Κράους (Nicola Kraus).  Η Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson), η οποία πρωταγωνίστησε στην κινηµατογραφική µεταφορά του µυθιστορήµατος το 2007, επιστρέφει ως εκτελεστική παραγωγός του έργου. Η παραγωγή ανήκει στην Berlanti Productions του Γκρεγκ Μπερλάντι (Greg Berlanti) και στη Warner Bros. Television, µε την οποία η εταιρεία έχει συνάψει συµφωνία συνεργασίας.

***

Η Τέιλορ Σουίφτ υπέβαλε αιτήσεις στο αµερικανικό Ινστιτούτο Πνευµατικής Ιδιοκτησίας προκειµένου να θεωρηθεί η φωνή της καταχωρηθέν εµπορικό σήµα, µια παρόµοια πρωτοβουλία µε εκείνη του ηθοποιού Μάθιου ΜακΚόναχι, µε φόντο την έξαρση των περιεχοµένων που δηµιουργούνται µε τη βοήθεια της Τεχνητής Νοηµοσύνης. Η διάσηµη τραγουδίστρια κατέθεσε ενώπιον του United States Patent and Trademark Office (USPTO) δύο ηχητικά δείγµατα. Το καθένα ξεκινά µε τη φράση «Hey, it’s Taylor» (Γεια, είµαι η Τέιλορ) και ανακοινώνει την κυκλοφορία του τελευταίου άλµπουµ της «The Life of a Showgirl» (το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές Οκτωβρίου).

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum