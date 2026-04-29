Life & Fame…

Το «Dandelion» της τραγουδίστριας -τραγουδοποιού της κάντρι Έλα Λάνγκλεϊ είναι το Νο. 1 άλµπουµ στο chart στις ΗΠΑ για δεύτερη εβδοµάδα. Στη δεύτερη θέση του chart Billboard 200 βρέθηκε την περασµένη εβδοµάδα το «I’m the Problem» του Μόργκαν Γουόλεν τραγουδιστή της κάντρι και στην τρίτη το «Arirang» των BTS. Η Έλα Λάνγκλεϊ και ο Μόργκαν Γουόλεν κυκλοφόρησαν πρόσφατα το νέο τους ντουέτο, µε τίτλο «I Can’t Love You Anymore».

Με την ταινία «Minions & Monsters», τελευταία προσθήκη στο franchise «Minions» από την Illumination πρόκειται να ανοίξει η αυλαία του φετινού ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Κινουµένων Σχεδίων του Ανεσί στις 21 Ιουνίου. Σε σκηνοθεσία του υποψήφιου για Όσκαρ Πιερ Κοφέν και παραγωγή της Illumination είναι η τρίτη ταινία µε τις περιπέτειες των Minions, η άµεση συνέχεια του «Minions: The Rise of Gru» (2022) και η έβδοµη ταινία του franchise «Despicable Me», που ξεκίνησε το 2010 από τον ίδιο τον σκηνοθέτη µαζί µε τον πρώην συνεργάτη του των Disney/Blue Sky, Κρις Ρενόντ.

Το Netflix ετοιµάζει τη σειρά «The Nanny Diaries» βασισµένη στο οµώνυµο Νο 1 µπεστ σέλερ των New York Times των Έµα ΜακΛάφλιν (Emma McLaughlin) και Νίκολα Κράους (Nicola Kraus). Η Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson), η οποία πρωταγωνίστησε στην κινηµατογραφική µεταφορά του µυθιστορήµατος το 2007, επιστρέφει ως εκτελεστική παραγωγός του έργου. Η παραγωγή ανήκει στην Berlanti Productions του Γκρεγκ Μπερλάντι (Greg Berlanti) και στη Warner Bros. Television, µε την οποία η εταιρεία έχει συνάψει συµφωνία συνεργασίας.

Η Τέιλορ Σουίφτ υπέβαλε αιτήσεις στο αµερικανικό Ινστιτούτο Πνευµατικής Ιδιοκτησίας προκειµένου να θεωρηθεί η φωνή της καταχωρηθέν εµπορικό σήµα, µια παρόµοια πρωτοβουλία µε εκείνη του ηθοποιού Μάθιου ΜακΚόναχι, µε φόντο την έξαρση των περιεχοµένων που δηµιουργούνται µε τη βοήθεια της Τεχνητής Νοηµοσύνης. Η διάσηµη τραγουδίστρια κατέθεσε ενώπιον του United States Patent and Trademark Office (USPTO) δύο ηχητικά δείγµατα. Το καθένα ξεκινά µε τη φράση «Hey, it’s Taylor» (Γεια, είµαι η Τέιλορ) και ανακοινώνει την κυκλοφορία του τελευταίου άλµπουµ της «The Life of a Showgirl» (το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές Οκτωβρίου).