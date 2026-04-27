Life & Fame

Οι Rolling Stones αναγγέλλουν τον τίτλο του νέου τους άλµπουµ µε µια νέα διαφηµιστική καµπάνια. Ο κιθαρίστας Ρόνι Γουντ αποκάλυψε ότι η νέα µουσική ήταν καθ’ οδόν τον Σεπτέµβριο του περασµένου έτους, λέγοντας στον Τύπο ότι οι θαυµαστές θα «αποκτούσαν ένα νέο άλµπουµ» το 2026. Ακολούθησε µια αινιγµατική καµπάνια από το alter ego τους, The Cockroaches. Στην πρωτεύουσα του Ηνωµένου Βασιλείου στις αρχές Απριλίου εντοπίστηκαν αρκετές µυστηριώδεις αφίσες, οι οποίες έγραφαν απλώς The Cockroaches µαζί µε έναν κωδικό QR.

Νέα παραγωγή του εµβληµατικού έργου του Σάµιουελ Μπέκετ (Samuel Beckett), «Krapp’s Last Tape», πρόκειται να ανέβει στο θέατρο The Cockpit του Λονδίνου αργότερα φέτος, µε πρωταγωνιστή έναν ηθοποιό που έχει διαγνωστεί µε τη νόσο Αλτσχάιµερ. Ο διάσηµος µονόλογος γράφτηκε το 1958 και επικεντρώνεται σε έναν ηλικιωµένο άνδρα που ακούει τις ηχογραφήσεις του νεότερου εαυτού του την ηµέρα των γενεθλίων. Τον ήρωα του Μπέκετ θα ενσαρκώσει ο 84χρονος Πίτερ Μάρινκερ (Peter Marinker).

Η κατοικία στους λόφους του Χόλιγουντ Χιλς που κάποτε ανήκε στη θρυλική σταρ Άβα Γκάρντνερ (Αva Gardner) πωλείται έναντι 2,9 εκατοµµυρίων δολαρίων (περίπου 2,47 εκατοµµύρια ευρώ), σύµφωνα µε την καταχώριση του οίκου Sotheby’s. Χτισµένη από τον αρχιτέκτονα Έντουαρντ Χ. Φίκετ (Edward H. Fickett) στην ήσυχη γειτονιά Χόλιγουντ Ντελ του Λος Άντζελες εκτείνεται σε περίπου 248 τετραγωνικά µέτρα και ήταν το καταφύγιο της ηθοποιού κατά τη διάρκεια του γάµου της µε τον Φρανκ Σινάτρα (Frank Sinatra) τη δεκαετία του ‘50. ∆ιαθέτει τρία υπνοδωµάτια και τρία µπάνια ενώ διατηρεί τα κλασικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της εποχής της. Ανάµεσα σε αυτά ξεχωρίζουν οι εντυπωσιακές τζαµαρίες και οι ενιαίοι χώροι που προσφέρουν ανεµπόδιστη, πανοραµική θέα στους λόφους.