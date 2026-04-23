Life & Fame…

Μήνυµα από την Άννα Βίσση δέχτηκε ο Λάκης Γαβαλάς, στο οποίο η τραγουδίστρια κατηγορούσε τον σχεδιαστή µόδας πως την εκµεταλλευόταν για να γίνει διάσηµος. Σε συνέντευξη του ο Λάκης αναφέρθηκε στην κόντρα που είχε δηµιουργηθεί µε την τραγουδίστρια µετά από σχόλιο που είχε κάνει για ρούχο που φόρεσε στη συναυλία της στο Καλλιµάρµαρο. Ο σχεδιαστής σχολίασε και τις αλλαγές που έχει κάνει το τελευταίο διάστηµα η Βίσση, τονίζοντας πως είναι στην καλύτερη της φάση. «Όλες αυτές οι αλλαγές «θα αλλάξω δισκογραφική, πίστα, στυλίστα, φίλους» που είναι δικαίωµα της, δεν παύουν να είναι και προκλητικές. Αυτή η µαζική αλλαγή δείχνει να είναι καθοδηγούµενη […]».

Η Τζάνετ Τζάκσον δεν εµφανίζεται πουθενά ως χαρακτήρας στη βιογραφική ταινία «Michael». «Μακάρι να ήταν όλοι στην ταινία» δήλωσε η ΛαΤόγια Τζάκσον, αδελφή του Μάικλ Τζάκσον στην πρεµιέρα της ταινίας. «Της ζητήθηκε και εκείνη ευγενικά αρνήθηκε, οπότε πρέπει να σεβαστείτε τις επιθυµίες της» πρόσθεσε η ΛαΤόγια σχετικά µε την επιλογή της αδελφής της Τζάνετ.

Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικοµπ Ελόρντι φέρεται να είναι ζευγάρι εδώ και µήνες. Η διαχυτικότητα τους στο πάρτι στο Coachella ενίσχυσαν τις φήµες. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η Κάιλι Τζένερ φέρεται να συνέβαλε σε αυτή τη σχέση, καθώς είχε γνωρίσει καλύτερα τον Ελόρντ και τον θεωρούσε κατάλληλο για την αδερφή της. Η Κένταλ κρατάει την ερωτική της ζωή µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας και παλαιότερα σε συνέντευξη της είχε δηλώσει: «Για µένα, πολλά πράγµατα είναι πολύ ξεχωριστά και πολύ ιερά, όπως οι φίλοι µου και οι σχέσεις µου. Προσωπικά πιστεύω ότι το να βγάζεις τα πράγµατα στη δηµοσιότητα κάνει τα πάντα πολύ πιο µπερδεµένα».