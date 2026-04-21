Life & Fame…

Η Σαρλίζ Θερόν µίλησε για το βράδυ που η µητέρα της σκότωσε τον πατέρα της. Όπως ανέφερε η ηθοποιός, ο πατέρας της ήταν αλκοολικός, γεγονός που οδηγούσε σε έντονους καβγάδες και συνεχή λεκτική κακοποίηση. Η µητέρα της ήθελε να φύγει αντιλαµβανόµενη τον κίνδυνο και για να προστατεύσει την κόρη της, την έστειλε σε οικοτροφείο Ένα βράδυ, ο πατέρας της Σαρλίζ επέστρεψε στο σπίτι µεθυσµένος και άρχισε να πυροβολεί, απειλώντας τη ζωή της συζύγου και της κόρης του. Τότε η µητέρα της κατάφερε να πάρει το όπλο και τον σκότωσε. Μάλιστα, επειδή βρισκόταν σε αυτοάµυνα, δεν της απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Η Κέιτι Πέρι έβαλε την πιστωτική της κάρτα στη Φοντάνα ντι Τρέβι γιατί δεν είχε ψιλά. Η 41χρονη τραγουδούσε µπροστά από το συντριβάνι της Ρώµης «δώστε µου κάποιος ένα νόµισµα», προκειµένου να το ρίξει και να κάνει ευχή όπως συνηθίζεται. Μάλιστα σε βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok, τοποθέτησε για λίγο την πιστωτική της κάρτα στο νερό και έπειτα την ανέσυρε ξανά. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στη Ρώµη για µια ιδιωτική συναυλία στο La Nuvola.

Η Σερ ανακάλυψε πως έχει εγγονή δέκα χρόνια µετά τη γέννηση της, και όταν το έµαθε έµεινε άφωνη. Το πρώην µοντέλο Κέιτι Έντουαρντς δήλωσε ότι διατηρούσε σχέση µε τον γιο της τραγουδίστριας, τον Ελάιτζα Μπλου Άλµαν, το 2010, χρονιά που απέκτησαν µία κόρη. Η Σερ επικοινώνησε µε την Έντουαρτς το 2024 για να επιβεβαιώσει την πληροφορία. Ωστόσο το πρώην µοντέλο πρόσθεσε ότι η τραγουδίστρια είχε ακούσει για το παιδί το 2021, όταν ο Άλµαν µετά από υπερβολική δόση ζητούσε να επανορθώσει. «Όταν άκουσε τα νέα, έµεινε άφωνη» ανέφερε η Έντουαρντς, προσθέτοντας ότι η Σερ φέρεται να είπε στην οικογένειά της: «Θεέ µου, είµαι επιτέλους γιαγιά».