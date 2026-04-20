Life & Fame…

Η Κρίστιν Σκοτ Τόµας (Kristin Scott Thomas) και ο Κερτ Ράσελ (Kurt Russell) πρόκειται να τιµηθούν µε το Βραβείο Crystal Nymph στο 65ο Φεστιβάλ Τηλεόρασης του Μόντε Κάρλο. Η απονοµή θα πραγµατοποιηθεί στο Grimaldi Forum από τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β’, επισφραγίζοντας την αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς των δύο κορυφαίων ηθοποιών στη δηµιουργική βιοµηχανία. Στο παρελθόν µε το συγκεκριµένο βραβείο έχουν τιµηθεί µεταξύ άλλων οι Μάικλ Ντάγκλας (Michael Douglas), Έλεν Μίρεν (Helen Mirren) και Μόργκαν Φρίµαν (Morgan Freeman).

Η Amazon MGM Studios παρουσίασε στο CinemaCon 2026 στο Λας Βέγκας, µια πρώτη εικόνα από το «Verity», την κινηµατογραφική µεταφορά του oµώνυµου µπεστ σέλερ της διάσηµης συγγραφέως Κολίν Χούβερ (Colleen Hoover). Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάικλ Σοουγουόλτερ (Michael Showalter) ο οποίος συνεργάζεται ξανά µε την Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) µετά την επιτυχία της ροµαντικής κοµεντί «The Idea of You». Η ιστορία ακολουθεί τη Lowen Ashleigh (Ντακότα Τζόνσον), «µια ανερχόµενη συγγραφέα που αντιµετωπίζει οικονοµικές δυσκολίες και δέχεται να ολοκληρώσει µια δηµοφιλή σειρά βιβλίων καθώς η αρχική δηµιουργός Verity Crawford (Χάθαγουεϊ), αδυνατεί πλέον να γράψει µετά από ένα ατύχηµα. Όταν η Lowen εγκαθίσταται στην κατοικία των Crawford, έρχεται κοντά µε τον σύζυγο της Verity, Jeremy (Τζος Χάρτνετ), ενώ σύντοµα ανακαλύπτει ένα ηµιτελές χειρόγραφο που φαίνεται να κρύβει σκοτεινά µυστικά για το παρελθόν της διάσηµης συγγραφέως».

Ο Τζακ Σλόσµπεργκ, ο µοναδικός εγγονός του αείµνηστου προέδρου Τζον Φ. Κένεντι και της πρώτης κυρίας Τζάκι Κένεντι, επανέλαβε την κριτική του για τη σειρά Love Story του FX σε νέα συνέντευξη που κυκλοφόρησε αυτή την εβδοµάδα. Καλεσµένος στο podcast της Κέιτι Κούρικ, Next Question With Katie Couric, ο 33χρονος Σλόσµπεργκ σχολίασε πώς η µίνι σειρά επικεντρώθηκε στην αίγλη εις βάρος της οικογένειάς του και της κληρονοµιάς του θείου του, Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ. «∆υσκολεύοµαι να βρω ένα σύµπαν όπου κάποιος που εκµεταλλεύεται την οικογένειά µου µε βοηθάει» είπε ο Σλόσµπεργκ όταν ρωτήθηκε αν η δηµοτικότητα της σειράς θα µπορούσε να ωφελήσει την καµπάνια του για το Αµερικανικό Κογκρέσο.