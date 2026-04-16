menu
19.4 C
Chania
Πέμπτη, 16 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Ματιές στη showbiz

Life & Fame…

Χριστίνα Κουμαδωράκη
0

Ο Κάνιε Γουέστ βρίσκεται αντιµέτωπος µε αγωγή για βίαιη επίθεση που φέρεται να σηµειώθηκε τον Απρίλιο του 2024 στο Λος Άντζελες. Άνδρας τον κατηγορεί ότι τον γρονθοκόπησε αιφνιδιαστικά -ενώ καθόταν στο τραπέζι του σε ξενοδοχείο του Λος Άντζελες- ρίχνοντας τον αναίσθητο στο έδαφος και συνεχίζοντας να τον χτυπά. Ο ράπερ κατηγόρησε τον άνδρα για ανάρµοστη συµπεριφορά προς γυναίκα της παρέας του, κάτι που ο ενάγων το αρνείται,  διεκδικώντας αποζηµίωση για σωµατική και ψυχική βλάβη, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ποσό.

***

Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Κέβιν Φέντερλαϊν, δηλώνει ικανοποιηµένος που η τραγουδίστρια λαµβάνει βοήθεια σε κλινική αποτοξίνωσης. Μέσω του δικηγόρου του, Μαρκ Βίνσεντ Κάπλαν, ο Φέντερλαϊν εξέφρασε τη στήριξη του στην απόφασή της, τονίζοντας πως το πιο σηµαντικό είναι να παραµείνει συνεπής και να ολοκληρώσει το πρόγραµµα που της έχει προταθεί.

***

Η εµφάνιση του Τζάστιν Μπίµπερ στο Coachella προκάλεσε νέο κύµα αντιδράσεων, µε τν τραγουδιστή να εµφανίζεται καθισµένος, φορώντας κουκούλα και κάνοντας scroll σε παλιότερα τραγούδια του. Η Κέιτι Πέρι σχολίασε την εµφάνιση του Μπίµπερ, ο οποίος έβαζε τα κοµµάτια του να παίζουν από το Youtube και φέρεται να έλαβε αµοιβή 10 εκατοµµύρια δολάρια. Συγκεκριµένα, η τραγουδίστρια µοιράστηκε στιγµιότυπα από τη βραδιά στο Ίνσταγκραµ και σε ένα από αυτά σχολίασε: «∆όξα τω Θεώ έχει premium, δεν θέλω να δω διαφηµίσεις».

***

Ο Offset λίγες ηµέρες µετά τον πυροβολισµό του στο πόδι, τραγούδησε στη σκηνή από αναπηρικό αµαξίδιο. Ο ράπερ εµφανίστηκε αρχικά σε αµαξίδιο µπροστά στο πλήθος, πριν σηκωθεί και ξεκινήσει να τραγουδά, µε τους θεατές να ενθουσιάζονται και να φωνάζουν επευφηµώντας τον. Στα στιγµιότυπα, ο Offset φαίνεται να κινείται άνετα και να χορεύει, παρά το πρόσφατο περιστατικό. Ο 34χρονος µέσα από ανάρτηση του ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν, γράφοντας: «Είµαι καλά… αλλά σκοπεύω να γίνω καλύτερα. Εστιάζω στην οικογένειά µου, την αποκατάσταση και τη µουσική».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum