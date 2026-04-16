Life & Fame…

Ο Κάνιε Γουέστ βρίσκεται αντιµέτωπος µε αγωγή για βίαιη επίθεση που φέρεται να σηµειώθηκε τον Απρίλιο του 2024 στο Λος Άντζελες. Άνδρας τον κατηγορεί ότι τον γρονθοκόπησε αιφνιδιαστικά -ενώ καθόταν στο τραπέζι του σε ξενοδοχείο του Λος Άντζελες- ρίχνοντας τον αναίσθητο στο έδαφος και συνεχίζοντας να τον χτυπά. Ο ράπερ κατηγόρησε τον άνδρα για ανάρµοστη συµπεριφορά προς γυναίκα της παρέας του, κάτι που ο ενάγων το αρνείται, διεκδικώντας αποζηµίωση για σωµατική και ψυχική βλάβη, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ποσό.

Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Κέβιν Φέντερλαϊν, δηλώνει ικανοποιηµένος που η τραγουδίστρια λαµβάνει βοήθεια σε κλινική αποτοξίνωσης. Μέσω του δικηγόρου του, Μαρκ Βίνσεντ Κάπλαν, ο Φέντερλαϊν εξέφρασε τη στήριξη του στην απόφασή της, τονίζοντας πως το πιο σηµαντικό είναι να παραµείνει συνεπής και να ολοκληρώσει το πρόγραµµα που της έχει προταθεί.

Η εµφάνιση του Τζάστιν Μπίµπερ στο Coachella προκάλεσε νέο κύµα αντιδράσεων, µε τν τραγουδιστή να εµφανίζεται καθισµένος, φορώντας κουκούλα και κάνοντας scroll σε παλιότερα τραγούδια του. Η Κέιτι Πέρι σχολίασε την εµφάνιση του Μπίµπερ, ο οποίος έβαζε τα κοµµάτια του να παίζουν από το Youtube και φέρεται να έλαβε αµοιβή 10 εκατοµµύρια δολάρια. Συγκεκριµένα, η τραγουδίστρια µοιράστηκε στιγµιότυπα από τη βραδιά στο Ίνσταγκραµ και σε ένα από αυτά σχολίασε: «∆όξα τω Θεώ έχει premium, δεν θέλω να δω διαφηµίσεις».

Ο Offset λίγες ηµέρες µετά τον πυροβολισµό του στο πόδι, τραγούδησε στη σκηνή από αναπηρικό αµαξίδιο. Ο ράπερ εµφανίστηκε αρχικά σε αµαξίδιο µπροστά στο πλήθος, πριν σηκωθεί και ξεκινήσει να τραγουδά, µε τους θεατές να ενθουσιάζονται και να φωνάζουν επευφηµώντας τον. Στα στιγµιότυπα, ο Offset φαίνεται να κινείται άνετα και να χορεύει, παρά το πρόσφατο περιστατικό. Ο 34χρονος µέσα από ανάρτηση του ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν, γράφοντας: «Είµαι καλά… αλλά σκοπεύω να γίνω καλύτερα. Εστιάζω στην οικογένειά µου, την αποκατάσταση και τη µουσική».