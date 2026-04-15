Life & Fame…

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης λίγες εβδοµάδες µετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών. Σύµφωνα µε εκπρόσωπό της, η 44χρονη προχώρησε οικειοθελώς στην απόφαση να ξεκινήσει θεραπεία, λίγες εβδοµάδες πριν την προγραµµατισµένη της εµφάνιση στο δικαστήριο, όπου θα κληθεί να αντιµετωπίσει τις σχετικές κατηγορίες.

Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, Πρινς και Μπίγκι Τζάκσον, έκαναν µια σπάνια δηµόσια εµφάνιση στο Βερολίνο. Τα αδέρφια, φορώντας κοστούµια που θύµιζαν το στυλ του πατέρα τους, φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί για την παγκόσµια πρεµιέρα της ταινίας «Michael» µαζί µε αρκετά άλλα µέλη της οικογένειας.

Η ηθοποιός Ρούµπι Ρόουζ κατήγγειλε την Κέιτι Πέρι ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά πριν 20 χρόνια σε κλαµπ στη Μελβούρνη. Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας έκανε λόγο για «ψευδείς και επικίνδυνους ισχυρισµούς». Η 40χρονη ηθοποιός προχώρησε στη δηµόσια καταγγελία λόγω της αντίδρασης της Πέρι στην εµφάνιση του Τζάστιν Μπίµπερ στο Coachella. Όπως έγραψε: «Η Κέιτι Πέρι µου επιτέθηκε σεξουαλικά στο νυχτερινό κλαµπ Spice Market στη Μελβούρνη. Ποιος νοιάζεται τι πιστεύει». Μάλιστα η Ρόουζ ανέφερε πως αν και το κράτησε µυστικό, γιατί η Πέρι είχε συµφωνήσει να τη βοηθήσει να αποκτήσει βίζα για τις ΗΠΑ, είχε επισηµάνει ότι η τραγουδίστρια δεν ήταν καλός άνθρωπος. Παράλληλα, η Ρόουζ δήλωσε: «Ήµουν µόλις λίγο πάνω από τα 20. Τώρα είµαι 40. Μου πήρε σχεδόν δύο δεκαετίες να το πω δηµόσια. Αν και είµαι ευγνώµων που κατάφερα να βρω τη δύναµη να το πω, αυτό δείχνει πόσο µεγάλο αντίκτυπο έχει το τραύµα και η σεξουαλική επίθεση».