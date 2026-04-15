menu
18.4 C
Chania
Τετάρτη, 15 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Ματιές στη showbiz

Life & Fame…

Χριστίνα Κουμαδωράκη
0

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης λίγες εβδοµάδες µετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών. Σύµφωνα µε εκπρόσωπό της, η 44χρονη προχώρησε οικειοθελώς στην απόφαση να ξεκινήσει θεραπεία, λίγες εβδοµάδες πριν την προγραµµατισµένη της εµφάνιση στο δικαστήριο, όπου θα κληθεί να αντιµετωπίσει τις σχετικές κατηγορίες.

***

Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, Πρινς και Μπίγκι Τζάκσον, έκαναν µια σπάνια δηµόσια εµφάνιση στο Βερολίνο. Τα αδέρφια, φορώντας κοστούµια που θύµιζαν το στυλ του πατέρα τους, φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί για την παγκόσµια πρεµιέρα της ταινίας «Michael» µαζί µε αρκετά άλλα µέλη της οικογένειας.

***

Η ηθοποιός Ρούµπι Ρόουζ κατήγγειλε την Κέιτι Πέρι ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά πριν 20 χρόνια σε κλαµπ στη Μελβούρνη. Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας έκανε λόγο για «ψευδείς και επικίνδυνους ισχυρισµούς». Η 40χρονη ηθοποιός προχώρησε στη δηµόσια καταγγελία λόγω της αντίδρασης της Πέρι στην εµφάνιση του Τζάστιν Μπίµπερ στο Coachella. Όπως έγραψε: «Η Κέιτι Πέρι µου επιτέθηκε σεξουαλικά στο νυχτερινό κλαµπ Spice Market στη Μελβούρνη. Ποιος νοιάζεται τι πιστεύει». Μάλιστα η Ρόουζ ανέφερε πως αν και το κράτησε µυστικό, γιατί η Πέρι είχε συµφωνήσει να τη βοηθήσει να αποκτήσει βίζα για τις ΗΠΑ, είχε επισηµάνει ότι η τραγουδίστρια δεν ήταν καλός άνθρωπος.  Παράλληλα, η Ρόουζ δήλωσε: «Ήµουν µόλις λίγο πάνω από τα 20. Τώρα είµαι 40. Μου πήρε σχεδόν δύο δεκαετίες να το πω δηµόσια. Αν και είµαι ευγνώµων που κατάφερα να βρω τη δύναµη να το πω, αυτό δείχνει πόσο µεγάλο αντίκτυπο έχει το τραύµα και η σεξουαλική επίθεση».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum