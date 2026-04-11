Life & Fame

Ο Χάρισον Φορντ αποκάλυψε τον κρυφό του αγώνα µε την κατάθλιψη κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων. «Ήµουν κάτι παραπάνω από καταθλιπτικός. Ήµουν κοινωνικά άρρωστος, ψυχολογικά δεν ήµουν καλά» δήλωσε, σκιαγραφώντας µια σκληρή εικόνα του νεαρού εαυτού του. «Σηκωνόµουν από το µονόκλινο κρεβάτι µου, πήγαινα στο τηλέφωνο, παράγγελνα πίτσα, γύριζα πίσω και ξάπλωνα στο κρεβάτι µέχρι να έρθει η πίτσα. Έτρωγα την πίτσα, πέταγα τα χαρτιά στη γωνία και ξανακοιµόµουν» ανέφερε. Ο 83χρονος θυµάται πως ακόµα και η παρακολούθηση των µαθηµάτων φαινόταν σαν µια ανυπέρβλητη πρόκληση, αφού στις σπάνιες περιπτώσεις που πήγαινε στην αίθουσα, συχνά άγγιζε την πόρτα από έξω και γυρνούσε πίσω.

Ο Στέφανο Γκαµπάνα, συνιδρυτής του Dolce & Gabbana, παραιτήθηκε επίσηµα από τη θέση του ως πρόεδρος. O 63χρονος σχεδιαστής παραιτήθηκε αθόρυβα από τον ∆εκέµβριο του 2025, ενώ ο Αλφόνσο Ντόλτσε, αδελφός του Ντοµένικο Ντόλτσε και νυν διευθύνων σύµβουλος του brand ανέλαβε επίσηµα τα καθήκοντα του προέδρου τον Ιανουάριο του 2026. Ο Γκαµπάνα φέρεται να ζυγίζει εναλλακτικές επιλογές σχετικά µε το τεράστιο µερίδιό του, το 40%, στην επωνυµία, καθώς η εταιρεία προετοιµάζεται για έναν κρίσιµο γύρο διαπραγµατεύσεων για το χρέος.

Τον περασµένο Αύγουστο, µε την ολοκλήρωση του τελευταίου κύκλου του «And Just Like That», η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποχαιρέτησε την Κάρι Μπράτσο, έναν χαρακτήρα που ενσάρκωνε για πάνω από 25 χρόνια, ξεκινώντας από το εµβληµατικό «Sex and the City». «Αυτό το κεφάλαιο έκλεισε» έγραψε η ίδια σε συγκινητική ανάρτηση στο Ίνσταγκραµ. Έτσι µία πλούσια συλλογή από αντικείµενα, έπιπλα, αµέτρητα παπούτσια και ρούχα βγαίνει σε δηµοπρασία. Μάλιστα οι προσφορές για τα περισσότερα από 500 αντικείµενα, ξεκίνησαν διαδικτυακά στις 2 Απριλίου.

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τρέβις Κέλσι φέρεται να έχουν ορίσει ηµεροµηνία για τον πολυαναµενόµενο γάµο τους. Εικάζεται ότι θα παντρευτούν σε µια αρένα ή σε χώρο που µοιάζει µε µουσείο στη Νέα Υόρκη, για να φιλοξενήσει µια µεγάλη λίστα καλεσµένων. Σύµφωνα µε την «Daily Mail», τα προσκλητήρια στάλθηκαν µε συµφωνία εµπιστευτικότητας (NDA), η οποία έπρεπε να υπογραφεί και να επιστραφεί από τους καλεσµένους.

Η Μελάνια Τραµπ αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση µε τον Τζέφρι Έπσταϊν, επισηµαίνοντας πως τέτοιοι ισχυρισµοί είναι απολύτως ψευδείς και δυσφηµιστικοί. «Τα ψέµατα που µε συνδέουν µε τον διαβόητο Τζέφρι Έπσταϊν πρέπει να τελειώσουν σήµερα», τόνισε η Μελάνια Τραµπ σε εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο.