menu
20.4 C
Chania
Σάββατο, 11 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΜατιές στη showbiz
Ματιές στη showbiz

Life & Fame

Χριστίνα Κουμαδωράκη
0

 Ο Χάρισον Φορντ αποκάλυψε τον κρυφό του αγώνα µε την κατάθλιψη κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων. «Ήµουν κάτι παραπάνω από καταθλιπτικός. Ήµουν κοινωνικά άρρωστος, ψυχολογικά δεν ήµουν καλά» δήλωσε, σκιαγραφώντας µια σκληρή εικόνα του νεαρού εαυτού του. «Σηκωνόµουν από το µονόκλινο κρεβάτι µου, πήγαινα στο τηλέφωνο, παράγγελνα πίτσα, γύριζα πίσω και ξάπλωνα στο κρεβάτι µέχρι να έρθει η πίτσα. Έτρωγα την πίτσα, πέταγα τα χαρτιά στη γωνία και ξανακοιµόµουν» ανέφερε. Ο 83χρονος θυµάται πως ακόµα και η παρακολούθηση των µαθηµάτων φαινόταν σαν µια ανυπέρβλητη πρόκληση, αφού στις σπάνιες περιπτώσεις που πήγαινε στην αίθουσα, συχνά άγγιζε την πόρτα από έξω και γυρνούσε πίσω.

***

Ο Στέφανο Γκαµπάνα, συνιδρυτής του Dolce & Gabbana, παραιτήθηκε επίσηµα από τη θέση του ως πρόεδρος. O 63χρονος σχεδιαστής παραιτήθηκε αθόρυβα από τον ∆εκέµβριο του 2025, ενώ ο Αλφόνσο Ντόλτσε, αδελφός του Ντοµένικο Ντόλτσε και νυν διευθύνων σύµβουλος του brand ανέλαβε επίσηµα τα καθήκοντα του προέδρου τον Ιανουάριο του 2026. Ο Γκαµπάνα φέρεται να ζυγίζει εναλλακτικές επιλογές σχετικά µε το τεράστιο µερίδιό του, το 40%, στην επωνυµία, καθώς η εταιρεία προετοιµάζεται για έναν κρίσιµο γύρο διαπραγµατεύσεων για το χρέος.

***

Τον περασµένο Αύγουστο, µε την ολοκλήρωση του τελευταίου κύκλου του «And Just Like That», η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποχαιρέτησε την Κάρι Μπράτσο, έναν χαρακτήρα που ενσάρκωνε για πάνω από 25 χρόνια, ξεκινώντας από το εµβληµατικό «Sex and the City». «Αυτό το κεφάλαιο έκλεισε» έγραψε η ίδια σε συγκινητική ανάρτηση στο Ίνσταγκραµ. Έτσι µία πλούσια συλλογή από αντικείµενα, έπιπλα, αµέτρητα παπούτσια και ρούχα βγαίνει σε δηµοπρασία. Μάλιστα οι προσφορές για τα περισσότερα από 500 αντικείµενα, ξεκίνησαν διαδικτυακά στις 2 Απριλίου.

***

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τρέβις Κέλσι φέρεται να έχουν ορίσει ηµεροµηνία για τον πολυαναµενόµενο γάµο τους. Εικάζεται ότι θα παντρευτούν σε µια αρένα ή σε χώρο που µοιάζει µε µουσείο στη Νέα Υόρκη, για να φιλοξενήσει µια µεγάλη λίστα καλεσµένων. Σύµφωνα µε την «Daily Mail», τα προσκλητήρια στάλθηκαν µε συµφωνία εµπιστευτικότητας (NDA), η οποία έπρεπε να υπογραφεί και να επιστραφεί από τους καλεσµένους.

***

Η Μελάνια Τραµπ αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση µε τον Τζέφρι Έπσταϊν, επισηµαίνοντας πως τέτοιοι ισχυρισµοί είναι απολύτως ψευδείς και δυσφηµιστικοί. «Τα ψέµατα που µε συνδέουν µε τον διαβόητο Τζέφρι Έπσταϊν πρέπει να τελειώσουν σήµερα», τόνισε η Μελάνια Τραµπ σε εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum