Life & Fame…

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Μητέρα πρόκειται να γίνει η Όµπρεϊ Πλάζα, έναν περίπου χρόνο µετά την αυτοκτονία του συζύγου της, του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Τζεφ Μπέινα. Αν και οι δυο τους βρίσκονταν σε διάσταση την περίοδο του θανάτου του, τον Ιανουάριο του 2025, η 41χρονη ηθοποιός πέρασε δύσκολα. «Ήταν µια όµορφη έκπληξη µετά από µια συναισθηµατικά δύσκολη χρονιά» δηλώνει το περιβάλλον της Πλάζα, η οποία είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί µε τον σύντροφό της Κρις Άµποτ και αναµένεται να γεννήσει το φθινόπωρο. Τον περασµένο µήνα µάλιστα κατάφερε να κρατήσει κρυφή την εγκυµοσύνη της κατά τη διάρκεια εµφάνισής της στην Εβδοµάδα Μόδας στο Παρίσι.

***

∆υόµισι χρόνια µετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, η «βασίλισσα της κεταµίνης» Τζασβίν Σάνγκα καταδικάστηκε από δικαστήριο της Καλιφόρνιας σε κάθειρξη 15 ετών. Η 42χρονη Βρετανοαµερικανίδα, η οποία ήταν προφυλακισµένη από τον Αύγουστο του 2024, είχε οµολογήσει πέρυσι την ενοχή της για µια σειρά κατηγοριών, συµπεριλαµβανοµένης της παράνοµης διακίνησης κεταµίνης που απέβη µοιραία για τον Μάθιου Πέρι.

***

Θύµα απάτης έπεσε η ράπερ Cardi B, αφού κατήγγειλε κλοπή της πιστωτικής της κάρτας. ∆ράστες ξόδεψαν 60.000 δολάρια χρησιµοποιώντας την κάρτα της και κάνοντας αγορές σε πολυκαταστήµατα και σε κατάστηµα της Apple. Η ίδια δήλωσε εξοργισµένη, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη στην κατοχή της υλικό από κάµερες ασφαλείας που καταγράφει τέσσερις άνδρες να χρησιµοποιούν την κάρτα της. «Θα πάτε φυλακή µέχρι το τέλος της εβδοµάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

***

Η Κέλι Όζµπορν ετοιµάζεται για τον «γάµο του αιώνα» εν µέσω του χωρισµού της από τον αρραβωνιαστικό της Σιντ Γουίλσον, τον Μάρτιο. Η Κέλι ακτινοβολούσε καθώς ετοιµαζόταν να παρευρεθεί στον γάµο του στενού της φίλου, Μπράντλεϊ Ρίτσες, ο οποίος παντρεύτηκε τον µακροχρόνιο σύντροφό του, Σκοτ Τζόνστον, την Τρίτη.  «Ετοιµάζοµαι για τον γάµο του αιώνα!» έγραψε στη λεζάντα σε φωτογραφία που ανέβασε στο Ίνσταγκραµ.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

