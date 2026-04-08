Life & Fame

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Η Κιµ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάµιλτον επιβεβαίωσαν τη σχέση τους µέσω Ίνσταγκραµ. Προχθές, ∆ευτέρα, ο οδηγός της F1 ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο εµφανίζεται να κάνει drift µε µια κλασική Ferrari. «Αυτό είναι τρελό», ακούγεται να λέει η Κιµ, καθισµένη στο κάθισµα του συνοδηγού. Ο Λιούις µοιράστηκε το βίντεο, γράφοντας: «Η αναµονή τελείωσε», ενώ οι θαυµαστές έσπευσαν να σχολιάσουν.

Ο Ντέιβιντ Σουίµερ εξαπέλυσε κριτική στο Ίνσταγκραµ κατά του Κάινι Γουέστ, µε αφορµή την εµφάνιση του στο Wireless Festival. Ο ηθοποιός από τα «Φιλαράκια» κατήγγειλε τη συµµετοχή του ράπερ και επαίνεσαι εταιρείες που απέσυραν τη χορηγία τους. Μάλιστα ο «Ρος» τόνισε ότι ο αµφιλεγόµενος καλλιτέχνης «δεν θα έπρεπε να έχει πλατφόρµα για να εµφανίζεται», υπενθυµίζοντας τις επανειληµµένες αντισηµιτικές δηλώσεις και ενέργειές του τα τελευταία χρόνια, µεταξύ των οποίων η κυκλοφορία τραγουδιού µε τίτλο «Heil Hitler» και η πώληση προϊόντων µε ναζιστικά σύµβολα.

Η Μέλανι Γκρίφιθ έσπασε τη σιωπή της σχετικά µε τη σχέση της κόρης της, Ντακότα Τζόνσον, µε τον τραγουδιστή Ρόουλ Μόντελ. Σε βίντεο που δηµοσιεύτηκε στο Ίνσταγκραµ, οι παπαράτσι ρώτησαν τη Μέλανι αν η Ντακότα και ο Ρόουλ έχουν την έγκρισή της. «Φυσικά και έχουν», απάντησε, πριν προσθέσει: «Νοµίζω ότι είναι υπέροχος».

Η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι κανείς δεν νοιαζόταν για εκείνη στα «Φιλαράκια». «Με αποκαλούσαν “η έκτη φίλη” και δεν υπήρχε κανένα όραµα για µένα, ούτε προσδοκίες για το είδος της καριέρας που θα µπορούσα να κάνω» ανέφερε σε συνέντευξη της, προσθέτοντας ότι έλεγαν πως είναι τυχερή που µπήκε σε αυτή τη σειρά. Η 62χρονη είχε κερδίσει το βραβείο Έµµι για την Καλύτερη Ηθοποιό σε ∆ευτερεύοντα Ρόλο σε Κωµική Σειρά για τον ρόλο της ως Φοίβη το 1998, ενώ επεσήµανε πως παρά την αντίδραση του κοινού, ο χαρακτήρας της Φοίβης «δεν ήταν ηλίθιος».

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

