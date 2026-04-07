Life & Fame

Η Τζίτζι Χαντίντ δήλωσε ότι υπόθεση Επστάιν την αρρωσταίνει. Το 30χρονο µοντέλο, όπως και η αδελφή της Μπέλα Χαντίντ, φέρεται να αναφέρθηκαν σε ανταλλαγή email το 2015 που περιλαµβάνεται στα έγγραφα που δόθηκαν στη δηµοσιότητα από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ. Με αφορµή ένα σχόλιο που δέχτηκε στο Ίνσταγκραµ, η Τζίτζι Χαντίντ χαρακτήρισε τον Τζέφρι Έπσταιν «αποκρουστικό άνθρωπο», τονίζοντας πως δεν είχε καµία απολύτως σχέση µαζί του. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η πορεία της στον χώρο της µόδας βασίστηκε αποκλειστικά στη δουλειά της και όχι σε προνόµια ή παρεµβάσεις, σηµειώνοντας ότι υπέγραψε µε πρακτορείο το 2012 και από τότε εργάζεται αδιάκοπα. «Το να αναφέρεται το όνοµά µου σε αυτά τα αρχεία είναι ενοχλητικό και θέλω να είµαι ξεκάθαρη. ∆εν είχα ποτέ καµία σχέση µε αυτόν τον άνθρωπο», υπογράµµισε.

Η Τζένιφερ Άνιστον µοιράστηκε µε τους ακολούθους της στο Ίνσταγκραµ µια σειρά από στιγµιότυπα µε αφορµή τις διακοπές του Καθολικού Πάσχα. Ανάµεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζει µία τρυφερή selfie µε τον σύντροφο της Τζιµ Κέρτις. Η ανάρτηση περιλάµβανε επίσης µια εικόνα του Κέρτις να χαλαρώνει σε έναν καναπέ µε τον σκύλο του, καθώς και στιγµιότυπα µε τους αγαπηµένους φίλους της σταρ, Κόρτνεϊ Κοξ και Σον Χέιζ, µετά από µια παράσταση στο Μπρόντγουεϊ. ενώ υπήρχαν και αρκετές λήψεις από το σπίτι µε τα αγαπηµένα της τετράποδα.

Μία συγκινητική εξοµολόγηση έκανε η Ολίβια Μαν για τη στιγµή που ένιωσε ξανά όµορφη µετά τις αλλεπάλληλες επεµβάσεις για τον καρκίνο του µαστού. Η 45χρονη ηθοποιός, που διαγνώστηκε µε διπλό καρκίνο του µαστού το 2023, αποκάλυψε στο ότι µετά από τέσσερις χειρουργικές επεµβάσεις δεν ένιωθε ο εαυτός της, ούτε και όµορφη. Ωστόσο, όλα άλλαξαν όταν αποφάσισε να δώσει µια ευκαιρία στον εαυτό της και να παρευρεθεί στο πάρτι γενεθλίων του φίλου της, Τζέιµς Μάρσντεν. Η Μαν ανέφερε: «Ετοιµάστηκα, περιποιήθηκα τον εαυτό µου και σκέφτηκα “Οκ, νιώθω όσο καλύτερα µπορώ”», περιγράφοντας τη βραδιά που αποδείχθηκε καθοριστική. Εκείνο το βράδυ, ο σύντροφός της, ο Τζον Μαλέινι, της έκανε πρόταση γάµου, έχοντας επιλέξει συνειδητά τη συγκεκριµένη στιγµή ώστε να τη δει να νιώθει ξανά καλά µε τον εαυτό της.