Life & Fame…

Ενοχληµένος εµφανίστηκε ο Κάνιε Γουέστ µε τους συνεργάτες του σε συναυλία στο Λος Άντζελες. Ο ράπερ διέκοπτε συνεχώς το σόου και έγινε έξαλλος που τα οπτικά εφέ δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες του. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ο ίδιος φαίνεται να ζητά επανειληµµένα τη διακοπή της µουσικής, φωνάζοντας: «Σταµατήστε το, σταµατήστε το, σταµατήστε το. ∆εν µου αρέσει όταν τα φώτα κινούνται έτσι, σαν ντισκοτέκ» και στη συνέχεια πρόσθεσε πως «Είναι σαχλό».

Τις κατηγορίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης που είχε καταθέσει η Μπλέικ Λάιβλι κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι απέρριψε το δικαστήριο, καθώς η ηθοποιός στηρίχτηκε σε νόµο της Καλιφόρνια για γεγονότα που ισχυρίζεται ότι συνέβησαν στο Νιου Τζέρσεϊ στα γυρίσµατα της ταινίας «Τελειώνει µε µας». Παράλληλα, απορρίφθηκε και η αγωγή για δυσφήµιση που είχε κατατεθεί από την ηθοποιό, στην οποία υποστηριζόταν ότι ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντµαν, είχε διατυπώσει σειρά κατηγοριών εις βάρος της, µεταξύ των οποίων και ότι επινόησε τους ισχυρισµούς της. Συνολικά, το δικαστήριο απέρριψε 10 αξιώσεις που είχε καταθέσει η Λάιβλι, ενώ τρεις, που αφορούν αντίποινα, συνέργεια σε αντίποινα και παραβίαση συµβολαίου,  παραµένουν σε ισχύ και θα εξεταστούν στη δίκη.

Η Mel B διέψευσε τις φήµες για επανένωση των Spice Girls µε αφορµή την φετινή 30ή επέτειο. «Μπορώ να σας πω ότι δεν θα συµβεί», δήλωσε, συµπληρώνοντας πως αν συµβεί, θα είναι σοκ για εκείνη. Μάλιστα επεσήµανε ότι είναι πλέον 50. «∆εν µπορείς να πιέζεις όλους να πάνε σε περιοδεία αν δεν το θέλουν. Το έβαλα αυτό στο αρχείο όταν έγινα 50». Στην ερώτηση αν θα το έκανε, αν οι άλλες συµφωνούσαν, η τραγουδίστρια απάντησε: «Ειλικρινά δεν ξέρω. Έχω πολύ σεβασµό και αγάπη για αυτά τα κορίτσια. ∆εν θα καθόµουν εδώ αν δεν ήµουν µέλος των Spice Girls. Έχουν κάνει πολλά για µένα ως άτοµο και στη ζωή µου. Έχω ωραίες αναµνήσεις, αλλά δεν ξέρω αν θα ήθελα να ξαναβγώ στη σκηνή».

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

