Life & Fame…

Ενοχληµένος εµφανίστηκε ο Κάνιε Γουέστ µε τους συνεργάτες του σε συναυλία στο Λος Άντζελες. Ο ράπερ διέκοπτε συνεχώς το σόου και έγινε έξαλλος που τα οπτικά εφέ δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες του. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ο ίδιος φαίνεται να ζητά επανειληµµένα τη διακοπή της µουσικής, φωνάζοντας: «Σταµατήστε το, σταµατήστε το, σταµατήστε το. ∆εν µου αρέσει όταν τα φώτα κινούνται έτσι, σαν ντισκοτέκ» και στη συνέχεια πρόσθεσε πως «Είναι σαχλό».

Τις κατηγορίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης που είχε καταθέσει η Μπλέικ Λάιβλι κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι απέρριψε το δικαστήριο, καθώς η ηθοποιός στηρίχτηκε σε νόµο της Καλιφόρνια για γεγονότα που ισχυρίζεται ότι συνέβησαν στο Νιου Τζέρσεϊ στα γυρίσµατα της ταινίας «Τελειώνει µε µας». Παράλληλα, απορρίφθηκε και η αγωγή για δυσφήµιση που είχε κατατεθεί από την ηθοποιό, στην οποία υποστηριζόταν ότι ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντµαν, είχε διατυπώσει σειρά κατηγοριών εις βάρος της, µεταξύ των οποίων και ότι επινόησε τους ισχυρισµούς της. Συνολικά, το δικαστήριο απέρριψε 10 αξιώσεις που είχε καταθέσει η Λάιβλι, ενώ τρεις, που αφορούν αντίποινα, συνέργεια σε αντίποινα και παραβίαση συµβολαίου, παραµένουν σε ισχύ και θα εξεταστούν στη δίκη.

Η Mel B διέψευσε τις φήµες για επανένωση των Spice Girls µε αφορµή την φετινή 30ή επέτειο. «Μπορώ να σας πω ότι δεν θα συµβεί», δήλωσε, συµπληρώνοντας πως αν συµβεί, θα είναι σοκ για εκείνη. Μάλιστα επεσήµανε ότι είναι πλέον 50. «∆εν µπορείς να πιέζεις όλους να πάνε σε περιοδεία αν δεν το θέλουν. Το έβαλα αυτό στο αρχείο όταν έγινα 50». Στην ερώτηση αν θα το έκανε, αν οι άλλες συµφωνούσαν, η τραγουδίστρια απάντησε: «Ειλικρινά δεν ξέρω. Έχω πολύ σεβασµό και αγάπη για αυτά τα κορίτσια. ∆εν θα καθόµουν εδώ αν δεν ήµουν µέλος των Spice Girls. Έχουν κάνει πολλά για µένα ως άτοµο και στη ζωή µου. Έχω ωραίες αναµνήσεις, αλλά δεν ξέρω αν θα ήθελα να ξαναβγώ στη σκηνή».