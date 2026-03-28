menu
13.4 C
Chania
Σάββατο, 28 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΜατιές στη showbiz
Life & Fame

Χριστίνα Κουμαδωράκη
0

Επιβεβαιώνεται η σχέση της Κιµ Καρντάσιαν και του Λιούις Χάµιλτον. Το ζευγάρι είναι διακοπές στο Τόκιο, µε τα τρία παιδιά της Κιµ. Μαζί τους βρίσκεται και η αδελφή της, Κλόε Καρντάσιαν, µε τα δικά της παιδιά. Παρόλο που κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσηµα τη σχέση, πηγές αναφέρουν ότι η 45χρονη προτιµά να προχωρά βήµα-βήµα, απολαµβάνοντας τη στιγµή και αφήνοντας τα πράγµατα να κυλήσουν φυσικά.

***

Η Ντάφι αποκάλυψε σε ανάρτηση της στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε αποσυρθεί από τη µουσική το 2011, αφού έπεσε θύµα απαγωγής και βιασµού. Η Ουαλή τραγουδίστρια, που σηµείωσε τεράστια επιτυχία µε το “Mercy” το 2008 και στη συνέχεια αποσύρθηκε από τα φώτα της δηµοσιότητας, πρόκειται να διηγηθεί την ιστορία της σε ντοκιµαντέρ. Η Ντάφι «εξαφανίστηκε από προσώπου γης και δεν έχει µιλήσει πραγµατικά για το τι συνέβη εκείνη την περίοδο, εκτός από µια ανάρτηση στα social media πριν από περίπου πέντε ή έξι χρόνια», σηµείωσε η επικεφαλής της Disney+ που θα προβληθεί το ντοκιµαντέρ, χαρακτηρίζοντας το ως ένα «πραγµατικά ισχυρό πρότζεκτ».

***

Ο Πάπα Εσιέντου που θα ενσαρκώσει τον Σνέιπ στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ» µίλησε για τις ρατσιστικές επιθέσεις και τις απειλές κατά της ζωής του. «Αν µπω στο Ίνσταγκραµ, θα δω κάποιον να λέει ”θα έρθω σπίτι σου και θα σε σκοτώσω”. Κανείς δεν θα έπρεπε να βιώνει κάτι τέτοιο απλώς κάνοντας τη δουλειά του», είπε ο ηθοποιός. Παρά τις επιθέσεις, ο Βρετανός ηθοποιός εξηγεί ότι η κακοποίηση τον ενισχύει να εµβαθύνει στον χαρακτήρα του: «Η ιδέα ότι ένα παιδί σαν εµένα µπορεί να δει τον εαυτό του να εκπροσωπείται σε αυτόν τον κόσµο, είναι το κίνητρο! ∆εν τροµάζω από κάποιον που λέει ότι θα προτιµούσε να πεθάνω αντί να κάνω µια δουλειά για την οποία θα είµαι περήφανος». Να σηµειωθεί ότι η σειρά είναι η ακριβότερη τηλεοπτική παραγωγή, µε συνολικό budget 5,6 δισεκατοµµύρια δολάρια.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum