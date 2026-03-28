Life & Fame

Επιβεβαιώνεται η σχέση της Κιµ Καρντάσιαν και του Λιούις Χάµιλτον. Το ζευγάρι είναι διακοπές στο Τόκιο, µε τα τρία παιδιά της Κιµ. Μαζί τους βρίσκεται και η αδελφή της, Κλόε Καρντάσιαν, µε τα δικά της παιδιά. Παρόλο που κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσηµα τη σχέση, πηγές αναφέρουν ότι η 45χρονη προτιµά να προχωρά βήµα-βήµα, απολαµβάνοντας τη στιγµή και αφήνοντας τα πράγµατα να κυλήσουν φυσικά.

Η Ντάφι αποκάλυψε σε ανάρτηση της στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε αποσυρθεί από τη µουσική το 2011, αφού έπεσε θύµα απαγωγής και βιασµού. Η Ουαλή τραγουδίστρια, που σηµείωσε τεράστια επιτυχία µε το “Mercy” το 2008 και στη συνέχεια αποσύρθηκε από τα φώτα της δηµοσιότητας, πρόκειται να διηγηθεί την ιστορία της σε ντοκιµαντέρ. Η Ντάφι «εξαφανίστηκε από προσώπου γης και δεν έχει µιλήσει πραγµατικά για το τι συνέβη εκείνη την περίοδο, εκτός από µια ανάρτηση στα social media πριν από περίπου πέντε ή έξι χρόνια», σηµείωσε η επικεφαλής της Disney+ που θα προβληθεί το ντοκιµαντέρ, χαρακτηρίζοντας το ως ένα «πραγµατικά ισχυρό πρότζεκτ».

Ο Πάπα Εσιέντου που θα ενσαρκώσει τον Σνέιπ στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ» µίλησε για τις ρατσιστικές επιθέσεις και τις απειλές κατά της ζωής του. «Αν µπω στο Ίνσταγκραµ, θα δω κάποιον να λέει ”θα έρθω σπίτι σου και θα σε σκοτώσω”. Κανείς δεν θα έπρεπε να βιώνει κάτι τέτοιο απλώς κάνοντας τη δουλειά του», είπε ο ηθοποιός. Παρά τις επιθέσεις, ο Βρετανός ηθοποιός εξηγεί ότι η κακοποίηση τον ενισχύει να εµβαθύνει στον χαρακτήρα του: «Η ιδέα ότι ένα παιδί σαν εµένα µπορεί να δει τον εαυτό του να εκπροσωπείται σε αυτόν τον κόσµο, είναι το κίνητρο! ∆εν τροµάζω από κάποιον που λέει ότι θα προτιµούσε να πεθάνω αντί να κάνω µια δουλειά για την οποία θα είµαι περήφανος». Να σηµειωθεί ότι η σειρά είναι η ακριβότερη τηλεοπτική παραγωγή, µε συνολικό budget 5,6 δισεκατοµµύρια δολάρια.