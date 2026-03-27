menu
18.4 C
Chania
Παρασκευή, 27 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Ματιές στη showbiz

Life & Fame

Χριστίνα Κουμαδωράκη
0

Η Άνν Χάθαγουεϊ µίλησε ανοιχτά για το πώς ξεπέρασε τις ανασφάλειες που είχε για το σώµα της και πώς έµαθε να αγαπά τον εαυτό της, ειδικά µετά τη γέννηση των δύο παιδιών της. Φήµες ήθελαν να έχει κάνει λίφτινγκ, ωστόσο η ίδια απέδωσε τη νεανική εµφάνιση της στο ότι σταµάτησε να πίνει αλκοόλ και ακολουθεί µια σταθερή ρουτίνα περιποίησης του δέρµατος για να βελτιώσει την υγεία και την ευεξία της. «Στα 30 µου, αναγκάστηκα να κόψω το αλκοόλ. ∆εν µπορούσα να συνεχίσω πια. ∆εν µπορούσα να ζήσω τη ζωή που ήθελα όσο έπινα. Και στα 40 µου, διαπιστώνω ότι πρέπει να φροντίζω τη διατροφή µου µε διαφορετικό τρόπο» δήλωσε η 43χρονη ηθοποιός. Μάλιστα η Ανν φρόντισε να διασφαλίσει ότι στην ταινία «ο διάβολος φοράει Prada» θα παρουσίαζε έναν υγιή σωµατότυπο στον κόσµο της µόδας.

***

Ο Άλις Κούπερ και η σύζυγός του Σέριλ Κούπερ γιόρτασαν την 50ή επέτειο του γάµου τους το Σάββατο 21 Μαρτίου. Ο 78χρονος «νονός της σοκ ροκ» και η 69χρονη χορεύτρια  ανανέωσαν τους όρκους τους µπροστά σε 220 καλεσµένους, σε µία τελετή που παραβρέθηκαν τέσσερις γενιές, από τον 92χρονο πατέρα της Σέριλ µέχρι την πεντάχρονη εγγονή τους Ντεζιρέ. Μάλιστα τα δαχτυλίδια του ζευγαριού ήταν σχεδιασµένα για τις ανάγκες του Άλις, και συγκεκριµένα για να κρατάει µικρόφωνο και να κουνάει µπαστούνι του γκολφ.

***

Η πολύχρωµη εξοχική κατοικία του Ορλάντο Μπλουµ στο Μαλιµπού πωλείται 12 εκατοµµύρια δολάρια. Ο ηθοποιός, το 2011, αγόρασε µε την πρώτη του σύζυγο, Μιράντα Κερ, το σπίτι για 2,5 εκατοµµύρια δολάρια και όπως είχε δηλώσει ξόδεψε περισσότερο από το διπλάσιο του ποσού που πλήρωσε για το σπίτι σε ανακαινίσεις για να του δώσει µια «ιαπωνική αίσθηση».  Ο ηθοποιός είχε αγοράσει αρχικά το ακίνητο λόγω της ιδιωτικότητας που προσφέρει, καθώς και της πρόσβασης στην παραλία, αλλά συνειδητοποίησε ότι ήταν η κατάλληλη στιγµή να το πουλήσει, αφού δεν ζούσε εκεί αρκετά χρόνια.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum