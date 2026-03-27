Life & Fame

Η Άνν Χάθαγουεϊ µίλησε ανοιχτά για το πώς ξεπέρασε τις ανασφάλειες που είχε για το σώµα της και πώς έµαθε να αγαπά τον εαυτό της, ειδικά µετά τη γέννηση των δύο παιδιών της. Φήµες ήθελαν να έχει κάνει λίφτινγκ, ωστόσο η ίδια απέδωσε τη νεανική εµφάνιση της στο ότι σταµάτησε να πίνει αλκοόλ και ακολουθεί µια σταθερή ρουτίνα περιποίησης του δέρµατος για να βελτιώσει την υγεία και την ευεξία της. «Στα 30 µου, αναγκάστηκα να κόψω το αλκοόλ. ∆εν µπορούσα να συνεχίσω πια. ∆εν µπορούσα να ζήσω τη ζωή που ήθελα όσο έπινα. Και στα 40 µου, διαπιστώνω ότι πρέπει να φροντίζω τη διατροφή µου µε διαφορετικό τρόπο» δήλωσε η 43χρονη ηθοποιός. Μάλιστα η Ανν φρόντισε να διασφαλίσει ότι στην ταινία «ο διάβολος φοράει Prada» θα παρουσίαζε έναν υγιή σωµατότυπο στον κόσµο της µόδας.

Ο Άλις Κούπερ και η σύζυγός του Σέριλ Κούπερ γιόρτασαν την 50ή επέτειο του γάµου τους το Σάββατο 21 Μαρτίου. Ο 78χρονος «νονός της σοκ ροκ» και η 69χρονη χορεύτρια ανανέωσαν τους όρκους τους µπροστά σε 220 καλεσµένους, σε µία τελετή που παραβρέθηκαν τέσσερις γενιές, από τον 92χρονο πατέρα της Σέριλ µέχρι την πεντάχρονη εγγονή τους Ντεζιρέ. Μάλιστα τα δαχτυλίδια του ζευγαριού ήταν σχεδιασµένα για τις ανάγκες του Άλις, και συγκεκριµένα για να κρατάει µικρόφωνο και να κουνάει µπαστούνι του γκολφ.

Η πολύχρωµη εξοχική κατοικία του Ορλάντο Μπλουµ στο Μαλιµπού πωλείται 12 εκατοµµύρια δολάρια. Ο ηθοποιός, το 2011, αγόρασε µε την πρώτη του σύζυγο, Μιράντα Κερ, το σπίτι για 2,5 εκατοµµύρια δολάρια και όπως είχε δηλώσει ξόδεψε περισσότερο από το διπλάσιο του ποσού που πλήρωσε για το σπίτι σε ανακαινίσεις για να του δώσει µια «ιαπωνική αίσθηση». Ο ηθοποιός είχε αγοράσει αρχικά το ακίνητο λόγω της ιδιωτικότητας που προσφέρει, καθώς και της πρόσβασης στην παραλία, αλλά συνειδητοποίησε ότι ήταν η κατάλληλη στιγµή να το πουλήσει, αφού δεν ζούσε εκεί αρκετά χρόνια.