Life & Fame

menu
18.5 C
Chania
Πέμπτη, 26 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Χριστίνα Κουμαδωράκη
0

Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα κατήγγειλε στο Ίνσταγκραµ την κακοποίηση από τον Αρµένιο σύζυγο της, τέσσερα χρόνια µετά τον χωρισµό τους κι ενώ το διαζύγιό τους δεν έχει ακόµη εκδοθεί. Το πρώην µοντέλο αποκάλυψε ότι χρόνια αντιµετωπίζει πιέσεις από τον πατέρα της κόρης της, την οποία έχει µετατρέψει σε εργαλείο και αντικείµενο εκβιασµού και παράλογων και ανυπόφορων διαπραγµατεύσεων.

***

Ο Jay-Z υπερασπίστηκε την κόρη του, τη Blue Ivy, που µεγάλωσε στη σκιά των γονιών της, επισηµαίνοντας ότι «δεν της δίνονται όλα έτοιµα». Ο ράπερ µίλησε µε ειλικρίνεια για την άνοδο της 14χρονης κόρης του στο προσκήνιο, αντικρούοντας τις επικρίσεις ότι είναι «παιδί των διασηµοτήτων» και επιµένοντας ότι η επιτυχία της είναι αποτέλεσµα σκληρής δουλειάς και αποφασιστικότητας. .

***

Ο ράπερ Άσερ δήλωσε ότι δεν έχει τίποτα αρνητικό να πει για τον πρώην µέντορά του, τον φυλακισµένο Σιν Ντίντι Κοµπς, ο οποίος έχει καταδικαστεί για το αδίκηµα της πορνείας. Ο 47χρονος, ο οποίος συνεργάζεται µε τον Κόµπς από την εφηβεία του, δήλωσε σε συνέντευξη του πως πιστεύει ότι ορισµένα άτοµα διώκονται και ίσως δεν αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα που προσφέρουν. .

***

Η Νικόλα Πελτζ αποκάλυψε ένα τρυφερό µήνυµα που της άφησε ο σύζυγός της, Μπρούκλιν Μπέκαµ, ενώ κοιµόταν. Η Νικόλα αποκάλυψε στο Ίνσταγκραµ το ροζ Post-it που έγραφε: «∆εν ήθελα να σε ξυπνήσω, αλλά τάισα τα σκυλιά και τους έδωσα τα φάρµακά τους. Θα γυρίσω σύντοµα από το γυµναστήριο, κοιµήσου για να ανανεωθείς. Σ’ αγαπώ πάρα πάρα πολύ, µε αγάπη, Μπρούκλιν xxxxxxx.».

***

Η Μάργκοτ Ρόµπι ενώνει τις δυνάµεις της µε την Κάιλι Μινόγκ για τη νέα καµπάνια της τσάντας Chanel 25. Στο σποτ µια «στρατιά» από Μάργκοτ Ρόµπι περιπλανιέται σε ένα πλατό που αναπαριστά έναν πολυσύχναστο παριζιάνικο δρόµο, µε κάθε εκδοχή της ηθοποιού να κρατά µια τσάντα Chanel 25 σε διαφορετική απόχρωση και µέγεθος.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum