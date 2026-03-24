Life & Fame

Μια φωτιά σε έναν αποθηκευτικό χώρο αλλά και μία πρόσφατη μετακόμιση έβγαλαν τη ντουλάπα της Γκουίνεθ Πάλτροου στο «σφυρί». Σήμερα και αύριο, σχεδόν 300 αντικείμενα από τη συλλογή της ηθοποιού θα διατεθούν προς πώληση στο Λος Άντζελες, ανάμεσα τους ένα καπέλο με μονογράμματα, ένα φούτερ με σλόγκαν, ένα κολιέ που γράφει «mom» και ένα παλιό τεύχος του Cosmopolitan. Η δημοπρασία της Πάλτροου είναι προσιτή, με τις αρχικές εκτιμήσεις για ορισμένα από αυτά να ξεκινούν από 47 με 70 ευρώ.

Με αφορμή τα 50ά της γενέθλια, η Ρις Γουίδερσπουν προχώρησε την Κυριακή σε μια ιδιαίτερη ανάρτηση στο Ίνταγκραμ. Η ηθοποιός υποδέχθηκε τη νέα δεκαετία της ζωής της με το χαρακτηριστικό της στιλ και μια αφοπλιστική δόση ειλικρίνειας, αποδεικνύοντας πως η αυθεντικότητα είναι το μυστικό της διαχρονικής της γοητείας.

Η Τζέσικα Μπιελ «δεν είναι ευχαριστημένη» με το βίντεο της σύλληψης του συζύγου της Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά εξακολουθεί να τον «στηρίζει». Πηγή κοντά στην Μπιελ δήλωσε ότι η ηθοποιός δεν είναι ευχαριστημένη με την προσοχή που έχει φέρει η υπόθεση του συζύγου της. Μάλιστα υπάρχει λόγος που αντιτάχθηκαν στη δημοσίευση του βίντεο, καθώς η 44χρονη Μπιελ θεωρεί το περιστατικό αγχωτικό και θα προτιμούσε να το ξεπεράσει.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε πρόσφατα πώς ήταν η συνεργασία του με τον Τομ Κρουζ.

Ο σκηνοθέτης μοιράστηκε ότι ο Κρουζ εμφανιζόταν στο γύρισμα πριν από το συνεργείο. «Ο Τομ ερχόταν κάθε πρωί την ίδια ώρα με μένα», δήλωσε ο Σπίλμπεργκ, και εξήγησε: «Εγώ φτάνω στο πλατό πριν από όλους, ακόμη και από το συνεργείο, γύρω στις 6:30. Και εκείνος επέμενε να είναι εκεί μαζί μου, για να σχεδιάζουμε όλη τη μέρα από την αρχή, κάτι που με βοήθησε πολύ».