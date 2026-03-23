Life & Fame

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Άνταµ Σάντλερ είναι στην κορυφή της λίστας του Forbes πιο ακριβοπληρωµένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ για το 2025,  µε εισόδηµα 48 εκατοµµυρίων δολαρίων. Η οικονοµική του κυριαρχία υποστηρίζεται σε µεγάλο βαθµό από µια επικερδή, µακροπρόθεσµη συµφωνία µε το Netflix.

O Κουέντιν Ταραντίνο  εργάζεται πάνω σε ένα θεατρικό έργο που πρόκειται να κάνει πρεµιέρα τον επόµενο χρόνο στο West End του Λονδίνου, ενώ σύµφωνα µε το TMZ, ετοιµάζεται να γράψει και να σκηνοθετήσει, µαζί µε τον Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone), µια γκανγκστερική σειρά που θα διαδραµατίζεται τη δεκαετία του ΄30. Η φιλόδοξη παραγωγή θα γυριστεί σε ασπρόµαυρο φιλµ µε κάµερες της εποχής.

Ένα βίντεο µε πρωταγωνιστή τον Τζάστιν Τιµπερλεικ κάνει τον γύρο του παγκόσµιου ιστού που αποτυπώνει τον διάσηµο καλλιτέχνη την ώρα που συλλαµβάνεται να οδηγεί µεθυσµένος στο Long Island. Το περιστατικό συνέβη την άνοιξη του 2024. Ο καλλιτέχνης στη συνέχεια δήλωσε ένοχος και η ποινή του ήταν κοινωφελή εργασία, µαζί µε δηµόσια συγγνώµη.

Mετά την ολοκλήρωση του «Stranger Things» η Μάγια Χοκ () παραµένει στην οικογένεια του Netflix ως πρωταγωνίστρια του «The God of the Woods», της νέας δραµατικής σειράς που βασίζεται στο οµώνυµο µπεστ σέλερ της Λιζ Μουρ (Liz Moore). Η πλοκή θα ξετυλίξει τα σκοτεινά µυστικά της οικογένειας Van Laar, τις κοινωνικές συγκρούσεις και το µυστήριο γύρω από την εξαφάνιση της 13χρονης Barbara Van Laar από την οικογενειακή κατασκήνωση, ένα γεγονός που φαίνεται να συνδέεται µε µια παλαιότερη τραγωδία.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

