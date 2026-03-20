Life & Fame

Η Γούπι Γκόλντµπεργκ δήλωσε σε συνέντευξη της ότι µετά από 3 διαζύγια, έχει µόνο περιστασιακές σχέσεις όταν το χρειάζεται. Η 70χρονη επισήµανε: «Είµαι ελεύθερη. Κάνω περιστασιακές σχέσεις όταν το χρειάζοµαι, αλλά δεν είµαι παντρεµένη µε κανέναν και δεν έχω ευθύνες». Και παλαιότερα είχε αναφέρει ότι οι παραδοσιακές σχέσεις δεν είναι απαραίτητα για εκείνη, καθώς τα τελευταία 25 χρόνια, συνειδητοποίησε ότι δεν είναι όλοι φτιαγµένοι για να βρίσκονται σε µια σχέση. «∆εν θέλω να ζήσω µε κανέναν. Έχω πολλούς ανθρώπους που αγαπώ, αλλά δεν χρειάζοµαι να ζουν µαζί µου. ∆εν χρειάζοµαι να κοιµάµαι µαζί τους» πρόσθεσε η ηθοποιός.

Ο Aµερικανός ηθοποιός Κέβιν Σπέισι θα αποφύγει νέα δίκη στη Βρετανία, αφού κατέληξε σε συµφωνία µε τρεις άνδρες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση και είχαν προσφύγει σε βάρος του στα αστικά δικαστήρια. Ο 66χρονος ηθοποιός αθωώθηκε το 2023 από δικαστήριο του Λονδίνου για τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων ανδρών. Οι δύο από αυτούς προσέφυγαν στη συνέχεια στα αστικά δικαστήρια, µαζί µε έναν τρίτο ενάγοντα, που δεν συµµετείχε στην πρώτη δίκη, τον Βρετανό ηθοποιό Ρουάρι Κάνον, ο οποίος αποποιήθηκε το δικαίωµά του στην ανωνυµία, στο πλαίσιο αυτής της νέας δίκης.

Ο Μπρόντι Τζένερ επιτέθηκε στους επικριτές της σχέσης της αδελφής του και του Τιµοτέ Σαλαµέ. Η αντίδραση του πυροδοτήθηκε µετά τη συνέντευξη της Σάρα Τένα, µιας 32χρονης πρώην ηθοποιού ταινιών για ενήλικες, η οποία ισχυρίστηκε ότι είχε σχέση µε τον Σαλαµέ, το 2020. Η Τένα δήλωσε ότι εξεπλάγη όταν είδε αργότερα τον ηθοποιό να συνδέεται δηµόσια µε την Τζένερ. «Είδα ότι βγαίνει µε την Κάιλι Τζένερ και ήµουν πολύ µπερδεµένη. Στην αρχή, νόµιζα ότι ήταν ψευδείς ειδήσεις και µετά σκέφτηκα ότι ίσως είναι για δηµόσιες σχέσεις. Αλλά τώρα φαίνεται ότι ίσως είναι µαζί. ∆εν ξέρω… ∆εν βγάζει νόηµα» συµπλήρωσε η 32χρονη. Ο µεγαλύτερος αδερφός της Κάιλι, Μπρόντι, παρενέβη άµεσα στα σχόλια στο Ίνσταγκραµ, όπου δηµοσιεύτηκαν λεπτοµέρειες από τη συνέντευξη, απορρίπτοντας τους ισχυρισµούς και προτρέποντας τους επικριτές να προχωρήσουν: «Ω Θεέ µου απλά αφήστε το ευτυχισµένο ζευγάρι ήσυχο. Οι άνθρωποι έχουν ζωές πριν συναντήσουν το ταίρι τους. Αυτή η κοπέλα το κάνει σαφώς για να τραβήξει την προσοχή, και όλοι το καταλαβαίνουν».