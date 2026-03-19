menu
14.4 C
Chania
Πέμπτη, 19 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΜατιές στη showbiz
Μόνιμες Στήλες

Life & Fame…

Χριστίνα Κουμαδωράκη
0

Ο πρώην σύζυγος της Έιµι Γουάινχαουζ, Μπλέικ Φίλντερ-Σίβιλ, δήλωσε σε podcast ότι δεν φέρει την ευθύνη για τον θάνατό της. Ο Μπλέικ παρέµεινε µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας µετά τον χαµό της, το 2011, ωστόσο στη νέα του συνέντευξη παραδέχτηκε ότι έχει συµφιλιωθεί µε το γεγονός ότι έπαιξε κάποιο ρόλο στον θάνατο της Έιµι, αλλά είναι άδικο να του αποδοθεί εξ ολοκλήρου η ευθύνη. «Η ίδια η Έιµι είχε την ευθύνη των πράξεών της. Και αυτό δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι της δείχνω έλλειψη σεβασµού λέγοντας αυτό, αλλά έκανε ό,τι ήθελε να κάνει. Και παρόλο που το ποτό είχε αρχίσει να της κάνει κακό, συνέχισε…» πρόσθεσε. Το ζευγάρι ήταν παντρεµένο απ΄ το 2007-2009, ενώ ο Μπλέικ επέµεινε ότι  δεν ήταν εθισµένος όταν γνώρισε τη Γουάινχαουζ, αλλά εθίστηκαν µαζί στα ναρκωτικά.

***

 

Ο Μπρούνο Μαρς απάντησε για το τούι που χαρακτήριζε την Τέιλορ Σουίφτ «ατάλαντη». Ο 40χρονος τραγουδιστής προκάλεσε σάλο την Παρασκευή 13 Μαρτίου, όταν έκανε λάικ σε τούι που κατέκρινε την 36χρονη τραγουδίστρια. Η ανάρτηση µε το βίντεο της Σουίφτ συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Σοβαρά, πώς έγινε διάσηµη; Το προνόµιο των λευκών είναι τρελό, γιατί φανταστείτε αν ένας Ασιάτης ήταν τόσο άταλαντος όσο αυτή». Ο τραγουδιστής φέρεται να αφαίρεσε αργότερα το «µου αρέσει», ενώ ο ίδιος έγραψε: «Η Τέιλορ ήταν πάντα υποστηρικτική και ευγενική µαζί µου. Μόνο αγάπη εδώ. ❤️», προσθέτοντας σε άλλο τούι: «∆ιαδώστε αγάπη σε αυτές τις εφαρµογές! 🌹»

***

Ο Σον Πεν, παρέλαβε ένα ουκρανικό «Όσκαρ», που κατασκευάστηκε από ένα βαγόνι, το οποίο είχε καταστραφεί από έναν ρωσικό βοµβαρδισµό. Ο αµερικανός ηθοποιός βρίσκεται στην Ουκρανία και δεν παρέστη την Κυριακή στην τελετή απονοµής των βραβείων Όσκαρ κατά τη διάρκεια της οποίας τιµήθηκε. Στο Ίνσταγκραµ, η ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόµων ανακοίνωσε πως απένειµε στον Πεν αυτό το εναλλακτικό βραβείο που δηµιουργήθηκε από τον χάλυβα ενός βαγονιού το οποίο καταστράφηκε από µια ρωσική επίθεση και ανάρτησε ένα βίντεο, στο οποίο εµφανίζεται ο ηθοποιός να παραλαµβάνει αυτό το αντικείµενο.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum