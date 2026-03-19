Life & Fame…

Ο πρώην σύζυγος της Έιµι Γουάινχαουζ, Μπλέικ Φίλντερ-Σίβιλ, δήλωσε σε podcast ότι δεν φέρει την ευθύνη για τον θάνατό της. Ο Μπλέικ παρέµεινε µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας µετά τον χαµό της, το 2011, ωστόσο στη νέα του συνέντευξη παραδέχτηκε ότι έχει συµφιλιωθεί µε το γεγονός ότι έπαιξε κάποιο ρόλο στον θάνατο της Έιµι, αλλά είναι άδικο να του αποδοθεί εξ ολοκλήρου η ευθύνη. «Η ίδια η Έιµι είχε την ευθύνη των πράξεών της. Και αυτό δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι της δείχνω έλλειψη σεβασµού λέγοντας αυτό, αλλά έκανε ό,τι ήθελε να κάνει. Και παρόλο που το ποτό είχε αρχίσει να της κάνει κακό, συνέχισε…» πρόσθεσε. Το ζευγάρι ήταν παντρεµένο απ΄ το 2007-2009, ενώ ο Μπλέικ επέµεινε ότι δεν ήταν εθισµένος όταν γνώρισε τη Γουάινχαουζ, αλλά εθίστηκαν µαζί στα ναρκωτικά.

Ο Μπρούνο Μαρς απάντησε για το τούι που χαρακτήριζε την Τέιλορ Σουίφτ «ατάλαντη». Ο 40χρονος τραγουδιστής προκάλεσε σάλο την Παρασκευή 13 Μαρτίου, όταν έκανε λάικ σε τούι που κατέκρινε την 36χρονη τραγουδίστρια. Η ανάρτηση µε το βίντεο της Σουίφτ συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Σοβαρά, πώς έγινε διάσηµη; Το προνόµιο των λευκών είναι τρελό, γιατί φανταστείτε αν ένας Ασιάτης ήταν τόσο άταλαντος όσο αυτή». Ο τραγουδιστής φέρεται να αφαίρεσε αργότερα το «µου αρέσει», ενώ ο ίδιος έγραψε: «Η Τέιλορ ήταν πάντα υποστηρικτική και ευγενική µαζί µου. Μόνο αγάπη εδώ. ❤️», προσθέτοντας σε άλλο τούι: «∆ιαδώστε αγάπη σε αυτές τις εφαρµογές! 🌹»

Ο Σον Πεν, παρέλαβε ένα ουκρανικό «Όσκαρ», που κατασκευάστηκε από ένα βαγόνι, το οποίο είχε καταστραφεί από έναν ρωσικό βοµβαρδισµό. Ο αµερικανός ηθοποιός βρίσκεται στην Ουκρανία και δεν παρέστη την Κυριακή στην τελετή απονοµής των βραβείων Όσκαρ κατά τη διάρκεια της οποίας τιµήθηκε. Στο Ίνσταγκραµ, η ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόµων ανακοίνωσε πως απένειµε στον Πεν αυτό το εναλλακτικό βραβείο που δηµιουργήθηκε από τον χάλυβα ενός βαγονιού το οποίο καταστράφηκε από µια ρωσική επίθεση και ανάρτησε ένα βίντεο, στο οποίο εµφανίζεται ο ηθοποιός να παραλαµβάνει αυτό το αντικείµενο.