Life & Fame

Χριστίνα Κουμαδωράκη


Η Τζέσικα Άλµπα και ο Κας Γουόρεν, γονείς 3 παιδιών, χώρισαν το 2025, µετά από 16 χρόνια γάµου. Λόγω της απουσίας προγαµιαίου συµβολαίου, προχώρησαν σε συµφωνία διαζυγίου πολλών εκατοµµυρίων δολαρίων. Σύµφωνα µε το δικαστήριο, κανένα από τα δύο µέρη δεν θα καταβάλει διατροφή, ενώ θα έχουν συνεπιµέλεια των παιδιών τους. Ο Κας θα λάβει το µισό από τα δικαιώµατα της Τζέσικα για τις δουλειές που έκανε κατά τη διάρκεια του γάµου τους, ενώ και η ηθοποιός θα λάβει το ήµισυ των κερδών του Κας από τη δραστηριότητά του ως παραγωγού. Επίσης ο Κας θα πάρει µετοχές από τη µάρκα καταναλωτικών προϊόντων που ίδρυσε η Άλµπα το 2011 και η οποία σήµερα αξίζει 310 εκ. δολάρια. Εκτός απ’ αυτά, το πρώην ζευγάρι θα µοιραστεί εξίσου όλα τα κοινά περιουσιακά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεών τους σε εταιρείες, τα έπιπλα από την πρώην συζυγική τους κατοικία και τη συλλογή έργων τέχνης τους, όπως και τα αεροπορικά µίλια τους.

***

Η Κιµ Καρντάσιαν δέχτηκε ένα σχόλιο στο ‘Ινσταγκραµ από τον Λιούις Χάµιλτον, τροφοδοτώντας έτσι τις φήµες για σχέση. Τη ∆ευτέρα, η 45χρονη δηµοσίευσε στον λογαριασµό της µια σειρά φωτογραφιών µε το ντύσιµό της για το πάρτι των Όσκαρ. Σε απάντηση στις αισθησιακές φωτογραφίες, ο 41χρονος οδηγός της φόρµουλα 1 έγραψε ένα απλό σχόλιο: «😍».

***

Ο Τζέιµς Χέτφιλντ των Metallica έκανε πρόταση γάµου στη σύντροφό του κάτω από το νερό, κατά τη διάρκεια κατάδυσης κολυµπώντας µε καρχαρίες. Στην επίσηµη σελίδα του συγκροτήµατος στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινοποιήθηκε µια υποβρύχια φωτογραφία του Χέτφιλντ και της αρραβωνιαστικιάς του, Αντριάνα Γκίλετ. Η πινακίδα που κρατούσε ο  Χέτφιλντ έγραφε: «Αντριάνα Γκίλετ, θα µε παντρευτείς;», ενώ τη φωτογραφία συνόδευε η λεζάντα «Είπε ναι!». Στο Ίνσταγκραµ, η Γκίλετ κοινοποίησε την ίδια φωτογραφία και συµπεριέλαβε το ακόλουθο µήνυµα: «Η καλύτερη έκπληξη στο ταξίδι γενεθλίων. Κολύµπι µε φαλαινοκαρχαρίες την Παρασκευή και 13 µε την πιο µοναδική, ξεχωριστή και ροµαντική πρόταση γάµου που θα µπορούσε ποτέ να φανταστεί ένας Ιχθύς. Σε µια θάλασσα γεµάτη ψάρια, πιάσαµε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ Θεέ µου που µας έφερες µαζί».

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

