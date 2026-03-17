Life & Fame…

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Ιταλίδα σύντροφός του, Βιτόρια Τσερέτι, έκαναν την πρώτη τους εµφάνιση ως ζευγάρι στα Όσκαρ. Ο 51χρονος περπάτησε µόνος του στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ, ωστόσο οι θεατές παρατήρησαν ότι κατά τη διάρκεια της τελετής καθόταν µε το 27χρονο µοντέλο. Αν και το ζευγάρι δεν περπάτησε µαζί, η παρουσία τους έδειχνε ξεκάθαρα ότι είχαν παρευρεθεί στην εκδήλωση ως ζευγάρι.

***

Η Φραν Ντρέσερ σχολίασε τις αµφιλεγόµενες δηλώσεις του Τιµοτέ Σαλαµέ σχετικά µε το µπαλέτο και την όπερα, ο οποίος ισχυρίστηκε πως κανείς πλέον δεν ενδιαφέρεται. Η θρυλική «Νταντά», που βρέθηκε στα Όσκαρ, υποστήριξε πως ο ηθοποιός πιθανότατα παρεξηγήθηκε. «Είναι ένας εξαιρετικά γλυκός και ευγενικός άνθρωπος. Πιστεύω ότι ίσως ένιωσε µεγαλύτερη οικειότητα από όσο έπρεπε και µίλησε απερίσκεπτα. Προέρχεται από οικογένεια καλλιτεχνών και έχει έλθει σε επαφή µε τις καλές τέχνες οπότε, γνωρίζοντάς τον, πραγµατικά δεν πιστεύω ότι ήθελε να ερµηνευτούν έτσι τα λόγια του».

Η Ντρέσερ επισήµανε ότι είναι νέος και βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της δηµοσιότητας, ενώ κατέληξε «Πιστεύω πως πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι ο θαυµασµός που δέχεσαι µπορεί να αλλάξει σε µια στιγµή. Ο κόσµος µπορεί να σου επιτεθεί µε την ίδια ευκολία που σε αποθεώνει, οπότε αυτό είναι ένα µάθηµα ζωής. Αν µπορέσουµε να το µετατρέψουµε σε µια ευκαιρία για εξέλιξη και µάθηση, τότε ήταν µια εµπειρία που άξιζε τον κόπο».

***

Ο Μπρούκλιν Μπέκαµ και η Νικόλα Πελτζ παρευρέθηκαν στο ετήσιο πάρτι του νονού του, Σερ Έλτον Τζον, για την παρακολούθηση της τελετής των Όσκαρ. Την Κυριακή, γιορτή της Ηµέρα της Μητέρας στο Ηνωµένο Βασίλειο, ο 27χρονος ανάρτησε ένα συγκινητικό µήνυµα  στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πεθερά του, Κλαούντια Χέφνερ Πελτζ. «Χρόνια πολλά στην καλύτερη πεθερά. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ και ελπίζω να πέρασες µια υπέροχη µέρα», έγραφε στη λεζάντα της φωτογραφίας όπου απεικονίζονται ο ίδιος, η Νικόλα και η Κλαούντια.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

