Life & Fame

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Ο Τέρενς Χάουαρντ σε podcast αποκάλυψε ότι κάποτε απέρριψε την Μπιγιονσέ και επιδίωξε συνάντηση µε άλλο µέλος των Destiny’s Child. «Ξέρεις, είχα την ευκαιρία να βγω µε την Μπιγιόνσε νωρίς», είπε ο ηθοποιός µετά την αναφορά του παρουσιαστή στα ισχυρά ζευγάρια του Χόλιγουντ, ανάµεσα στα οποία και η Μπιγιονσέ  µε τον 56χρονο σύζυγό της Jay- Z. «Είχαµε µια συζήτηση και κατέληξα να µιλάω µε την άλλη κοπέλα από τις Destiny. Την κοπέλα µε τα µπλε µάτια», συνέχισε ο Χάουαρντ, χωρίς να κατονοµάσει το µέλος, ενώ θυµήθηκε τα BET Awards του 2005, όπου συνεργάστηκε µε την Μπιγιονσέ για µια αισθησιακή ζωντανή ερµηνεία ενός τραγουδιού των Destiny’s Child. «Θυµάµαι ότι η Μπιγιονσέ µε κοίταξε και νοµίζω ότι γι’ αυτό µε επέλεξε να χορέψω µαζί της, όταν έκανε το είδος του στριπτίζ που κάναµε στα BET ή οτιδήποτε άλλο, για να µου δείξει τι είχα χάσει», τόνισε ο Χάουαρντ.

***

Ο Τζακ Όσµπορν απέκτησε κόρη µε τη σύζυγό του Άρι Γκίρχαρτ και έδωσε στη νεογέννητη το όνοµα του πατέρα του, Όζι Όσµπορν. Οκτώ µήνες µετά τον θάνατο του µουσικού, ο Τζακ έγραψε στο λογαριασµό του στο Ίνσταγκραµ «Σας παρουσιάζουµε την Όζι Ματίλντα Όσµπορν».

***

Ο Αµερικανός σχεδιαστής Χάρις Ριντ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον γαλλικό οίκο Nina Ricci, τον οποία διευθύνει δηµιουργικά για 3,5 χρόνια. Ο Ριντ ανακοίνωσε την απόφασή του στον προσωπικό του λογαριασµό στο Ίνσταγκραµ και αποκάλυψε τα σχέδιά του να στρέψει πλήρως την προσοχή του στο δικό του brand. «Αφήνω τον οίκο Nina Ricci µε µια καρδιά γεµάτη ευγνωµοσύνη και βαθιά εκτίµηση για όλα όσα µου έδωσε ο χρόνος µου εκεί. Οι θερµότερες ευχαριστίες µου απευθύνονται στον Puig και σε ολόκληρη την οµάδα της Nina Ricci. Πραγµατικά, το ότι εντάχθηκα σε έναν οίκο µε κληρονοµιά που όχι µόνο καλωσόρισε, αλλά και υποστήριξε ενεργά τη φαντασία µου, ήταν µια τιµή που δεν µπορεί να περιγραφεί µε λόγια» επισήµανε.

