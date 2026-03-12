Life & Fame…

menu
Ο Άλις Κούπερ θα κυκλοφορήσει την «οριστική αυτοβιογραφία» του, «Devil on My Shoulder», στις 6 Οκτωβρίου στις ΗΠΑ και στις 8 Οκτωβρίου στο Ηνωµένο Βασίλειο. Ο θρυλικός σταρ θα ξεκινήσει επίσης µια περιοδεία για την προώθηση του βιβλίου στο Ηνωµένο Βασίλειο. «Στην αρχή, Άλις Κούπερ ήταν το όνοµα ενός ροκ συγκροτήµατος. Μετά το καλλιτεχνικό µου όνοµα. Και µετά ένα τέρας. Τώρα έγραψα ένα βιβλίο που παρακολουθεί την εξέλιξη του Άλις, πώς αυτός και εγώ γίναµε σχεδόν µοιραία συνυφασµένοι και πώς τον εξηµέρωσα επιτέλους», ανέφερε ο Κούπερ στην περιγραφή του βιβλίου.

Η Ριάνα, ο σύντροφός της A$AP Rocky, τα τρία τους παιδιά και η µητέρα της, βρίσκονταν στο σπίτι όταν η 35χρονη γυναίκα άνοιξε πυρ κατά της οικίας τους. Σύµφωνα µε τον εισαγγελέα της Κοµητείας του Λος Άντζελες, η οικογένεια βρισκόταν σε µια λυόµενη κατασκευή της έπαυλης του Μπέβερλι Χιλς, ενώ τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας και το προσωπικό παρέµεναν στην κύρια κατοικία. Η 35χρονη Ιβάνα Λιζέτ Ορτίζ, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της τραγουδίστριας, βρίσκεται υπό κράτηση ενώ ορίστηκε εγγύηση 1,8 εκατοµµύρια δολάρια. Το κατηγορητήριο περιλαµβάνει 14 κατηγορίες σε βαθµό κακουργήµατος, ενώ εάν καταδικαστεί όπως κατηγορείται, αντιµετωπίζει ισόβια κάθειρξη σε κρατική φυλακή.

Ένα σπάνιο έργο του Καραβάτζιο απέκτησε το ιταλικό κράτος καταβάλλοντας περίπου 30 εκατ. ευρώ, µία από τις υψηλότερες τιµές που έχει πληρώσει ποτέ η χώρα για έργο τέχνης. Πρόκειται για πορτρέτο του κληρικού Maffeo Barberini, ο οποίος αργότερα έγινε ο πάπας Pope Urban VIII.

