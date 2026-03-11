Life & Fame…

Ο Αυστραλός τραγουδιστής Κόντι Σίµπσον αναφέρθηκε στις σχέσεις του µε τις Κάιλι Τζένερ, Τζίτζι Χαντίντ και Μάιλι Σάιρους. Ο 29χρονος σε podcast δήλωσε ότι η Τζένερ ήταν η πρώτη του κοπέλα και η σχέση τους κράτησε ένα χρόνο. Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε πρεµιέρα ταινίας το 2010 και αντάλλαξαν αριθµούς τηλεφώνου στο κόκκινο χαλί, όπου η Κάιλι και η αδελφή της έπαιρναν συνεντεύξεις από τους παρευρισκόµενους. Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής µίλησε για τη διετή σχέση του µε τη Χαντίντ, την οποία αποκάλεσε «πρώτη του αγάπη» και αποκάλυψε ότι, για να την προσεγγίσει, επινόησε πως είχε ένα µουσικό βίντεο στο οποίο ήθελε να πρωταγωνιστήσει. Τέλος αναφέρθηκε στη Σάιρους, στην οποία είναι ευγνώµων, και επισήµανε ότι ήταν αµοιβαία απόφαση να χωρίσουν, γνωρίζοντας ότι η ζωή τους πήγαινε σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

***



Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας, η Μέγκαν Μαρκλ µοιράστηκε ένα τρυφερό στιγµιότυπο µε την κόρη της Λίλιµπετ στον λογαριασµό της στο Ίνσταγκραµ. Η φωτογραφία φέρει την υπογραφή του πρίγκιπα Χάρι, τον οποίο η δούκισσα αναφέρει χαριτολογώντας στη λεζάντα ως «papa Sussex». «Για τη γυναίκα που θα γίνει µια µέρα… Χαρούµενη Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

***

Ο Χιου Τζάκµαν τραγούδησε για τον Ρούπερτ Μέρντοχ, συµπατριώτη του και µεγιστάνα των µέσων ενηµέρωσης, στο πάρτι που πραγµατοποιήθηκε το περασµένο Σαββατοκύριακο. O ηθοποιός ερµήνευσε κοµµάτια από µιούζικαλ καθώς και τις κλασικές επιτυχίες «Fly Me to the Moon» και «New York, New York», ενώ ολοκλήρωσε την εµφάνισή του µε µια ερµηνεία του «I Still Call Australia Home». Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε σε εστιατόριο στη Νέα Υόρκη, ενόψει των 95ων γενεθλίων του Μέρντοχ στις 11 Μαρτίου. Ο Ντόναλντ Τραµπ φέρεται να έστειλε ένα βιντεοσκοπηµένο µήνυµα µε τις ευχές του, χαρακτηρίζοντας τον Μέρντοχ θρυλική προσωπικότητα των µέσων ενηµέρωσης και µοναδικό στο είδος του, ενώ η Iβάνκα Τραµπ ήταν µεταξύ των προσκεκληµένων και επευφηµούσε θερµά τον Τζάκµαν.