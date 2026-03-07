Life & Fame

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ στη Βεντούρα της Καλιφόρνια. Σύµφωνα µε τα αρχεία του Σερίφη, η 44χρονη τέθηκε υπό κράτηση στο τµήµα τη νύχτα της Τετάρτης και αφέθηκε ελεύθερη νωρίς το πρωί, αφού της επιδόθηκε κλήση. Η σύλληψη καταχωρήθηκε ως «κλήση και αποφυλάκιση» χωρίς αναστολή, ενώ η τραγουδίστρια θα πρέπει να εµφανιστεί σε δικαστήριο στις 4 Μαΐου. Εκπρόσωπος της δήλωσε: «Αυτό ήταν ένα ατυχές περιστατικό που είναι εντελώς ασυγχώρητο. Η Μπρίτνεϊ θα λάβει τα κατάλληλα µέτρα και θα συµµορφωθεί µε τον νόµο και ελπίζουµε ότι αυτό θα είναι το πρώτο βήµα σε µια από καιρό αναγκαία αλλαγή που πρέπει να συµβεί στη ζωή της. Ελπίζουµε ότι θα λάβει τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζεται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο». Μάλιστα πρόσθεσε πως οι γιοι της, 20 και 19 χρόνων, θα περάσουν χρόνο µαζί της.

***

To περασµένο καλοκαίρι, ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκάλυψε ότι το επόµενο πρότζεκτ του, θα είναι ένα θεατρικό έργο για το West End του Λονδίνου. «Το έργο έχει ήδη γραφτεί. Είναι οπωσδήποτε το επόµενο πράγµα που πρόκειται να κάνω. Θα ξεκινήσουµε τις διαδικασίες τον Ιανουάριο… Πιθανότατα θα απορροφήσει ενάµιση µε δύο χρόνια από τη ζωή µου» είπε χαρακτηριστικά σε podcast τον περασµένο Αύγουστο. Η παράσταση προγραµµατίζεται να κάνει ντεµπούτο στις αρχές του 2027, ενώ υπάρχει µια µικρή πιθανότητα και για το τέλος του τρέχοντος έτους.

***

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Εύα Μέντες έκαναν κοινή εµφάνισή τους µετά από πάνω από µια δεκαετία. Ο 45χρονος και η 52χρονη εµφανίστηκαν στην εκποµπή του Τζίµι Φάλον, στην οποία ο ηθοποιός έκανε έκπληξη στη Μέντες για τα 52α γενέθλιά της. Ο Γκόσλινγκ ρώτησε το κοινό αν θα τραγουδούσε για τη Μέντες, και τότε ένας υπάλληλος τη συνόδευσε στο στούντιο. Μάλιστα ο Γκόσλινγκ αστειεύτηκε λέγοντας: «Το θέµα είναι ότι αύριο µπορεί να µε βρείτε στον ποταµό Hudson». Το ζευγάρι, που έχει δύο κόρες, δεν κάνει δηµόσιες εµφανίσεις, ενώ µόλις το 2022 η Μέντες αποκάλεσε δηµόσια τον Γκόσλινγκ σύζυγό της, επιβεβαιώνοντας φαινοµενικά ότι είχαν παντρευτεί ιδιωτικά σε άγνωστη ηµεροµηνία. Μάλιστα τον Νοέµβριο του ίδιου έτους, µοιράστηκε µια φωτογραφία µε ένα τατουάζ “de Gosling”, το οποίο αποκάλυψε ότι είχε χρόνια, ενώ σε συνέντευξη της είχε επισηµάνει ότι της αρέσει να διατηρεί την προσωπική της ζωή «µυστηριώδη».