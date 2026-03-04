Life & Fame…

menu
Χριστίνα Κουμαδωράκη
Χριστίνα Κουμαδωράκη
Ο Τζιµ Κάρεϊ απάντησε στις θεωρίες συνωµοσίας που τον ήθελαν κλωνοποιηµένο, µε µία λιτή και κατηγορηµατική δήλωση. «Ο Τζιµ Κάρεϊ παρευρέθηκε στα βραβεία César, όπου και παρέλαβε το τιµητικό του βραβείο», δήλωσε η εκπρόσωπός του στο TMZ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπήρχε κανένας αντικαταστάτης. Οι θεωρίες συνωµοσίας κατέκλυσαν το TikTok και το X, µε τους χρήστες να εξετάζουν κάθε δευτερόλεπτο της εµφάνισης του 64χρονου. Πολλοί ισχυρίστηκαν ότι το πρόσωπό του έµοιαζε µε µάσκα σιλικόνης, ενώ άλλοι εστίασαν στο διαφορετικό χρώµα και σχήµα των µατιών του, στην αλλαγή της φωνής του και στην απότοµη  αλλαγή στο στιλ του. Ο διάσηµος µακιγιέρ Αλέξις Στόουν, γνωστός για την ικανότητά του να µεταµορφώνεται σε διασηµότητες, δηµοσίευσε φωτογραφίες που έδειχναν τη διαδικασία δηµιουργίας µιας µάσκας του Τζιµ Κάρεϊ, αφήνοντας να εννοηθεί πως εκείνος ήταν που ανέβηκε στη σκηνή των César. Η οµοιότητα των προσθετικών που έδειξε µε το πρόσωπο του Carrey ήταν τόσο σοκαριστική, που ακόµα και οι πιο δύσπιστοι άρχισαν να αµφιβάλλουν για την ταυτότητα του ανθρώπου που κρατούσε το βραβείο.

***

Ο Έλτον Τζον αποκάλυψε µια οικεία οικογενειακή φωτογραφία µε τον 15χρονο γιο του Ζάκαρι και τον 12χρονο Ελάιτζα. Ο 78χρονος τραγουδιστής και ο 63χρονος σύντροφός του, που σύναψαν σύµφωνο συµβίωσης το 2005 και παντρεύτηκαν το 2014, έχουν κάνει σπάνιες εµφανίσεις στο κόκκινο χαλί µε τους γιους τους και πρόσφατα δηµοσίευσαν για πρώτη φορά φωτογραφία τους.  Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε από τη φωτογράφο Κάθριν Όπι, είναι κρεµασµένη στη γκαλερί Mary Weston Gallery και η αποκάλυψή της σηµατοδότησε την έναρξη της έκθεσής της.

***

Η Τζόαν Κόλινς, γνωστή από την τηλεοπτική σειρά “∆υναστεία” εξέφρασε την άποψη της για το µπότοξ, το Οζέµπικ και την απώλεια βάρους. Καλεσµένη από γνωστή διατροφολόγο δήλωσε ότι αν νιώθεις καλά, φαίνεσαι καλά, όπως και αν γυµνάζεται έως και τέσσερις φορές την εβδοµάδα. «Νοµίζω ότι είναι σηµαντικό, αλλά δεν είναι πια τόσο κουραστικό. ∆εν µπορείς να έχεις τέτοια πόδια αν δεν το κάνεις!» Σχετικά µε την αισθητική χειρουργική, η 92χρονη ανέφερε «∆εν πιστεύω στις βελόνες και τα παρόµοια. ∆εν έχω κάνει ποτέ Botox ή οτιδήποτε άλλο στο πρόσωπό µου», προσθέτοντας για τις ενέσεις Οζέµπικ: «∆εν θα σκεφτόµουν ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο. Έχω δει πάρα πολλά καταστροφικά πρόσωπα. Πιστεύω ότι αν θέλεις να χάσεις βάρος, πρέπει να µειώσεις τις θερµίδες. Θέλεις να απολαµβάνεις τη ζωή σου. ∆εν θέλεις να ζεις µε ένα σέλινο».

