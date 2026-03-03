Life & Fame

menu
Χριστίνα Κουμαδωράκη
Χριστίνα Κουμαδωράκη
0

Ο Τζάστιν Μπίµπερ απολαµβάνει µια τούρτα για τα 32α γενέθλιά του µε τη σύζυγό του Χάιλι. «∆εν υπάρχει κανένας άλλος µε τον οποίο θα προτιµούσα να περάσω τα γενέθλιά µου… :))», έγραψε ο τραγουδιστής στη λεζάντα δύο φωτογραφιών του, στις οποίες σβήνει τα κεράκια. Η µητέρα του Τζάστιν µοιράστηκε επίσης ένα γλυκό αφιέρωµα στον γιο της στο Ίνσταγκραµ. Μαζί µε διάφορες φωτογραφίες του τραγουδιστή από την παιδική του ηλικία, η 50χρονη έγραψε: «Πριν από 32 χρόνια, η ζωή µου άλλαξε για πάντα. Έγινες ο γιος µου, η καρδιά µου και το µεγαλύτερο µάθηµα αγάπης που έλαβα ποτέ. Τίποτα δεν ήταν πια το ίδιο. Από τότε ζεις στην καρδιά µου. Θα είσαι πάντα ένα από τα µεγαλύτερα δώρα που µου έχει δώσει ο Θεός. Σ’ αγαπώ, Τζάστιν Ντρου Μπίµπερ. Για πάντα», κατέληξε.

***

Ο διάσηµος DJ και µουσικός παραγωγός Ντέιβιντ Γκέτα και η επί χρόνια σύντροφός του Τζέσικα Λέντον υποδέχτηκαν το νέο µέλος της οικογένειάς τους. Το ζευγάρι ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση µέσω κοινής ανάρτησης στο Ίνσταγκραµ και τη συνόδευσε µε τρυφερά στιγµιότυπα από την εγκυµοσύνη, το baby shower και τις πρώτες ηµέρες της νεογέννητης Σκάιλερ. «Καλωσόρισες στον κόσµο, Σκάιλερ. Το πιο όµορφο µυστικό που κρατήσαµε ποτέ» έγραψε ο DJ στη λεζάντα της ανάρτησης. Η Σκάιλερ είναι το δεύτερο παιδί του ζευγαριού µετά τον 23 µηνών Σάιαν, ενώ ο Γάλλος µουσικός παραγωγός έχει άλλα δύο παιδιά από τον προηγούµενο γάµο του.

***

Η Ζεντάγια και ο Τοµ Χόλαντ παντρεύτηκαν, σύµφωνα µε τον στιλίστα της Law Roach.  Κατά τη διάρκεια συνοµιλίας στο κόκκινο χαλί των Actor Awards, ο επί χρόνια συνεργάτης και στιλίστας της ηθοποιού έκανε µία δήλωση που προκάλεσε αίσθηση: «Ο γάµος έχει ήδη γίνει», και πρόσθεσε µε χιούµορ: «Τον χάσατε». Όταν δηµοσιογράφος τον ρώτησε αν το εννοεί, εκείνος απάντησε γελώντας: «Είναι απολύτως αλήθεια». Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2016, αφού πρωταγωνίστησαν µαζί στην ταινία “Spider-Man: Homecoming”, ενώ οι φήµες ότι αρραβωνιάστηκαν ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια των Χρυσών Σφαιρών στις 5 Ιανουαρίου.

