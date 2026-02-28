Life & Fame

Η Χάιντι Κλουµ µίλησε ανοιχτά για το πώς έχει αλλάξει το σώµα της λόγω εµµηνόπαυσης. «Έχω πάρει βάρος, αλλά εξακολουθώ να είµαι ο εαυτός µου!». Η 52χρονη σε ντοκιµαντέρ τόνισε ότι «Πολλοί λένε ότι είµαι πολύ παχιά ή πολύ αδύνατη ή έγκυος, αλλά δεν είµαι έγκυος. Είµαι απλώς λίγο πιο παχιά τώρα».

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε την εξαντλητική προετοιµασία που απαιτήθηκε για την υλοποίηση των ρεαλιστικών σκηνών στο ρινγκ της ταινίας “Rocky”. «Πριν ο Rocky πατήσει το πόδι του στο ρινγκ, στην οθόνη προηγήθηκαν ώρες σαν κι αυτές» έγραψε ο 79χρονος στον προσωπικό του λογαριασµό στο Ίνσταγκραµ. «Επαναλήψεις. Βηµατισµοί. Συγχρονισµός. Να δέχεσαι χτυπήµατα και να σηκώνεσαι ξανά. Έγραψα το σενάριο σε µόλις 3,5 ηµέρες, όµως η σωµατική προετοιµασία κράτησε µήνες. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Αν θέλεις να µοιάζει αληθινό, πρέπει να το ζήσεις» συµπλήρωσε. Η ανάρτηση συνοδευόταν από ένα σπάνιο βίντεο από τα παρασκήνια, στο οποίο ο ίδιος και ο Καρλ Γουέδερς πραγµατοποιούν εξαντλητικές πρόβες.

Μία εβδοµάδα µετά τον θάνατο του Έρικ Ντέιν, οι συντελεστές της σειράς “Grey’s Anatomy” απέτισαν φόρο τιµής στη µνήµη του, προβάλλοντας ένα ειδικό βίντεο στο κλείσιµο του επεισοδίου της Πέµπτης. Το αφιέρωµα διάρκειας 65 δευτερολέπτων ντύθηκε µουσικά µε τη διασκευή του “Chasing Cars”, τραγούδι που έχει ταυτιστεί µε τις πιο φορτισµένες στιγµές της σειράς, µετά την σκηνή του φινάλε της 2ης σεζόν µε τον θάνατο του Denny (Τζέφρι Ντιν Μόργκαν) και τον θρήνο της Izzie (Κάθριν Χάιγκλ).

Η έκθεση ζωγραφικής του γιου του Πιρς Μπρόσναν, Πάρις, πραγµατοποιήθηκε στην γκαλερί Mayfair του Λονδίνου. Εκεί παρευρέθηκε ο 72χρονος ηθοποιός, ο µεγαλύτερος αδελφός του καλλιτέχνη που ζει στο Λος Άντζελες, και η κοπέλα του Paris, αλλά απουσίαζε η µητέρα του. Ο καλλιτέχνης έχει δηλώσει ότι η ζωγραφική ήταν για αυτόν σαν θεραπεία. «Ήταν ένας τρόπος να εκφράσω κάτι για το οποίο δεν είχα λόγια. Περνούσα περιόδους όπου ένιωθα πραγµατικά βαρύτητα εσωτερικά, και η ζωγραφική ήταν ο τρόπος µε τον οποίο επεξεργαζόµουν αυτό το βάρος. Ποτέ δεν σχεδίασα να το µετατρέψω σε καριέρα».