Life & Fame

Ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχτηκε τις εξωσυζυγικές σχέσεις του µε δύο Ρωσίδες και ζητά ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά µε τη σχέση του µε τον Τζέφρι Έπσταϊν σε µια ανοιχτή συνάντηση µε το προσωπικό του στο Ίδρυµα Γκέιτς. Σύµφωνα µε το Wall Street Journal, ο Γκέιτς αποκάλυψε ότι η µία Ρωσίδα ήταν παίκτρια µπριτζ που γνώρισε σε εκδηλώσεις µπριτζ και η άλλη πυρηνική φυσικός που γνώρισε µέσω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. «∆εν έκανα τίποτα παράνοµο. ∆εν είδα τίποτα παράνοµο», διευκρίνισε αναφερόµενος στον Τζέφρι, προσθέτοντας ότι ήταν «τεράστιο λάθος» να περάσει χρόνο µαζί του και διευκρινίζοντας ότι δεν πέρασε ποτέ χρόνο µε τα θύµατα, τις γυναίκες που τον περιτριγύριζαν. Ο 70χρονος δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκηµα από κανένα θύµα και ζήτησε συγγνώµη από την οµάδα του.

***

Η Χάλι Μπέρι αποκάλυψε τι δεν κάνει πλέον στην κρεβατοκάµαρα ούσα αρραβωνιασµένη µε τον Βαν Χαντ. «Με την ηλικία έρχεται αυτό το “δεν δίνω δεκάρα για τη στάση µου”» ανέφερε σε podcast, συµπληρώνοντας ότι «απλώς σταµατάµε να ανησυχούµε για τα συναισθήµατα των άλλων, η οξυτοκίνη µας εγκαταλείπει, αυτή που έχουµε όταν είµαστε νεότερες και µπορούµε να φροντίζουµε τα µωρά µας και τον άντρα µας, και να φροντίζουµε τα προβλήµατα όλων των άλλων. Αυτή εγκαταλείπει το σώµα µας και συµβαίνει κάτι όµορφο».

***

Οι Oasis, Φιλ Κόλινς, Pink, Μαράια Κάρει και Σακίρα διεκδικούν µια θέση στο Rock & Roll Hall of Fame για το 2026. Ο πρόεδρος του Ιδρύµατος δήλωσε: «Η ένταξη στο Rock & Roll Hall of Fame είναι η ύψιστη τιµητική διάκριση στη µουσική και ανυποµονούµε να γιορτάσουµε την τάξη του 2026 αυτό το φθινόπωρο. Αυτή η πολυδιάστατη λίστα ταλαντούχων υποψηφίων αναγνωρίζει τα συνεχώς εξελισσόµενα πρόσωπα και τους ήχους του Rock & Roll, καθώς και τη συνεχή επίδρασή του στην κουλτούρα των νέων». Να σηµειωθούν ότι οι καλλιτέχνες αποκτούν δικαίωµα υποψηφιότητας στο Rock Hall όταν συµπληρωθούν 25 χρόνια από την πρώτη τους ηχογράφηση.