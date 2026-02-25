Life & Fame

Ο ηθοποιός Ρόµπερτ Καραντάιν αυτοκτόνησε σε ηλικία 71 ετών. Η οικογένειά του αποκάλυψε ότι έδωσε τέλος στη ζωή του, µετά από σχεδόν δύο δεκαετίες µάχης µε διπολική διαταραχή. Ο αδελφός του, Κιθ Καραντάιν, µίλησε για την γενναία µάχη του Ρόµπερτ µε την ασθένεια: «∆εν υπάρχει ντροπή γι’ αυτό. Είναι µια ασθένεια που τον νίκησε. Αλλά θέλουµε να τον τιµήσουµε για τη µάχη του και για την υπέροχη ψυχή του. Ήταν απίστευτα ταλαντούχος και θα µας λείπει κάθε µέρα». Ο Ρόµπερτ λάτρευε τον ρόλο του πατέρα και παππού. Μεγάλωσε µόνος του την κόρη του, Έβερ Καραντάιν, και αργότερα απέκτησε δύο ακόµα παιδιά, τη Μαρίκα και τον Ίαν, µε τη σύζυγό του Εντιθ Μάνι, ενώ συµµετείχε ενεργά στη ζωή των εγγονών του και ήταν πάντα πρόθυµος να τους προσέχει.

Η Κιµ Κατράλ και ο σύζυγος της Ράσελ Τόµας έκαναν την πρώτη τους εµφάνιση µετά τον µυστικό γάµο τους κατά τη διάρκεια της Εβδοµάδας Μόδας του Λονδίνου. Η 69χρονη Σαµάνθα από το Sex and the City φωτογραφήθηκε κατά την άφιξή της στην αποκλειστική παρουσίαση που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Claridge’s, όπου συγκεντρώθηκαν άνθρωποι της µόδας, και διασηµότητες και trendsetters (άνθρωποι που δηµιουργούν µόδα) για να γιορτάσουν έναν από τους πιο συναρπαστικούς σχεδιαστές του Λονδίνου.

Το K-pop συγκρότηµα-φαινόµενο BTS θα εµφανιστεί µετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια στη Σεούλ και τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι κρατήσεις για τη δωρεάν συναυλία, που θα πραγµατοποιηθεί στις 21 Μαρτίου, άνοιξαν στις 8 µ.µ., και περισσότεροι από 100.000 χρήστες επιχείρησαν ταυτόχρονη είσοδο στον ιστότοπο µε αποτέλεσµα το «πάγωµα» του συστήµατος. Μάλιστα περίπου 15.000 εισιτήρια εξαφανίστηκαν σχεδόν αµέσως, ενώ η συναυλία θα διαρκέσει µία ώρα και το συγκρότηµα θα παρουσιάσει το νέο του άλµπουµ.