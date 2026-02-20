Life & Fame

Ο ηθοποιός του «Pulp Fiction» Πίτερ Γκριν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από ατύχηµα µε όπλο. Σύµφωνα µε τον ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης, ο θάνατός του προήλθε από «τραύµα εξαιτίας πυροβολισµού στην αριστερή µασχάλη µε βλάβη στη βραχιόνιο αρτηρία». Η σφαίρα προκάλεσε ακατάσχετη αιµορραγία, καταστρέφοντας την αρτηρία που τροφοδοτεί µε αίµα τον πήχη, τον αγκώνα και το χέρι. Σηµειώνεται ότι ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο διαµέρισµά του στο Lower East Side της Νέας Υόρκης στις 12 ∆εκεµβρίου, όταν ένας γείτονας ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και την αστυνοµία, καθώς άκουγε µουσική να παίζει ασταµάτητα στο διαµέρισµα του για αρκετές ηµέρες.

***

Η Τόκιο του «La Casa De Papel» διανύει την πιο ευτυχισµένη περίοδο της ζωής της. Η Ούρσουλα Κορµπερό σε ανάρτησή της στο Ίνσταγκραµ αποκάλυψε τη γέννηση του πρώτου της παιδιού µε τον επί σειρά ετών σύντροφό της, Τσίνο Νταρίν, µε τον οποίο γνωρίστηκαν το 2016 στα γυρίσµατα της σειράς «The Embassy». H Ισπανίδα ηθοποιός µοιράστηκε ένα στιγµιότυπο µε τον σύντροφό της, να κρατάει στην αγκαλιά του το µωρό, λίγη ώρα µετά τη γέννησή του, σε νοσοκοµείο στη Βαρκελώνη. «Γεια σου, µπαµπά», έγραψε πάνω στην εικόνα.

***

Ο Ντάνιελ Ράντκλι παρακαλάει τους θαυµαστές του Χάρι Πότερ να αφήσουν τους νεαρούς πρωταγωνιστές της νέας σειράς να χαράξουν τη δική τους πορεία. Ο ηθοποιός δήλωσε ότι δεν θα ήθελε οι νεαροί πρωταγωνιστές να βρεθούν αντιµέτωποι µε συνεχή ερωτήµατα για τον ίδιο και τους συµπρωταγωνιστές του από τις ταινίες. «Αν πραγµατικά θέλουµε να προστατεύσουµε αυτά τα παιδιά, τότε ένας τρόπος είναι να µην τα ρωτάµε διαρκώς για εµάς», σηµείωσε. Μάλιστα εξέφρασε την πεποίθηση ότι νέος Χάρι Πότερ θα είναι καλύτερος από τον ίδιο και παραδέχτηκε ότι εκείνος χρειάστηκε χρόνο για να εξελιχθεί ως ηθοποιός, καθώς ξεκίνησε τα γυρίσµατα σε ηλικία µόλις 11 ετών.