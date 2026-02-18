Life & Fame

Η σύζυγος του Γουίλ Σµιθ, Τζάντα Πίνκετ Σµιθ, ζητά από το δικαστήριο να απορρίψει την αγωγή ύψους 3 εκατοµµυρίων δολαρίων που κατέθεσε ο πρώην φίλος του Γουίλ Σµιθ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η ηθοποιός τον απείλησε. Η αγωγή, που κατατέθηκε από τον Μπιλαάλ Σαλαάµ, ισχυρίζεται ότι η Πίνκετ Σµιθ τον απείλησε σε ένα ξενοδοχείο, αφού αυτός ισχυρίστηκε ότι είδε τον σύζυγό της Γουίλ Σµιθ να εµπλέκεται σε σεξουαλική πράξη µε τον ηθοποιό Ντουέιν Μάρτιν.

Μια εξαιρετικά σπάνια κάρτα Πόκεµον πουλήθηκε σε πλειστηριασµό έναντι 16.492.000 δολαρίων, τιµή πρωτοφανή γι’ αυτά τα αντικείµενα που είναι περιζήτητα µεταξύ συλλεκτών σε όλο τον κόσµο. Η κάρτα αυτή είχε αγοραστεί από τον αµερικανό YouTuber Λόγκαν Πολ το 2021 έναντι 5,28 εκατοµµυρίων δολαρίων, επίσης ποσού ρεκόρ. Ο αγοραστής είναι αυτή τη φορά ο Έι Τζέι Σκαραµούτσι, γιος του πρώην διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Άντονι Σκαραµούτσι. Αφού ολοκληρώθηκε η πώληση, ο Λόγκαν Πολ πέρασε την κάρτα γύρω από το λαιµό του νέου ιδιοκτήτη της, κρεµασµένη σ’ ένα κολιέ από διαµάντια αξίας 75.000 δολαρίων.

H βασίλισσα της ποπ Ανζέλ διέψευσε πως απέκρυψε εισοδήµατα από τις φορολογικές αρχές της Γαλλίας, διαβεβαιώνοντας πως πληρώνει τους φόρους της και εκείνους της εταιρείας της στο Βέλγιο, τη γενέτειρά της. Η τραγουδίστρια προέβη σε αυτές τις επισηµάνσεις σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε το γραφείο δηµοσίων σχέσεών της, έπειτα από πληροφορίες που είδαν το φως της δηµοσιότητας σχετικά µε την έναρξη έρευνας από τις γαλλικές φορολογικές αρχές, η οποία οδήγησε, µεταξύ άλλων, σε µια επίσκεψη στο διαµέρισµά της στο Παρίσι.