Life & Fame…

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης την Ηµέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στη Νέα Υόρκη. Η πρωταγωνίστρια του «Stranger Things» είχε στο πλευρό της, τους διάσηµους γονείς της Ούµα Θέρµαν και Ίθαν Χοκ, καθώς και τον αδελφό της, Λέβον Ρόαν.

***

Ο Μπρούκλιν Μπέκαµ εξέφρασε τα συναισθήµατά του για τη σύζυγό του Νίκολα Πελτς Μπέκαµ την Ηµέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στο οποίο υποσχέθηκε να την προστατεύει και να την αγαπά για πάντα. Στη λεζάντα της φωτογραφίας, ο Μπρούκλιν έγραψε: «Χαρούµενη Ηµέρα του Αγίου Βαλεντίνου, µωρό µου. Είµαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσµο που µπορώ να σε αποκαλώ κάθε χρόνο την αγαπηµένη µου. Σ’ αγαπώ περισσότερο από όσο φαντάζεσαι και θα σε προστατεύω και θα σ’ αγαπώ για πάντα».

Οι εικασίες σχετικά µε την προέλευση της ρήξης συνεχίζονται, µε τον DJ Fat Tony, ο οποίος έπαιξε µουσική στο γάµο του Μπρούκλιν και της Νίκολα, να υπονοεί ότι οι εντάσεις κλιµακώθηκαν κατά τη διάρκεια της εµφάνισης του Μαρκ Άντονι. Σύµφωνα µε τον Tony, οι καλεσµένοι πίστευαν ότι ο Μαρκ επρόκειτο να καλέσει τη Νίκολα στη σκηνή για τον πρώτο της χορό µε τον Μπρούκλιν, αντ’ αυτού, ο τραγουδιστής φέρεται να κάλεσε τη Βικτόρια, οδηγώντας σε έναν αυτοσχέδιο χορό µητέρας και γιου…

***

Ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, µε το τραγούδι «Ferto». Ύστερα από δύο ηµιτελικούς, αναδείχθηκαν οι 14 φιναλίστ που διεκδίκησαν το εισιτήριο για τον ευρωπαϊκό µουσικό διαγωνισµό, µε τον Akylas να κατακτά την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 48 βαθµούς. Το «Ferto», που κυκλοφόρησε πριν δύο εβδοµάδες, είχε εντυπωσιακή ανταπόκριση, µε εκατοντάδες θετικά σχόλια στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκατοµµύρια προβολές. Υπενθυµίζεται ότι φέτος εφαρµόστηκε µεικτό σύστηµα ψηφοφορίας, αφού προήλθε το 50% της βαθµολογίας από το τηλεοπτικό κοινό, το 25% από ελληνική κριτική επιτροπή και το 25% από διεθνή κριτική επιτροπή.

