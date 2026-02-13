Life & Fame

Έχοντας στο πλευρό του τα αγαπηµένα του πρόσωπα, ο ηθοποιός Τζέιµς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την τελευταία του πνοή, µετά από µάχη µε τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Κίµπερλι, µε µια ανάρτηση στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας γνωστό ότι ο πρωταγωνιστής των «Dawson’s Creek» αντιµετώπισε τις τελευταίες του στιγµές µε «θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια». Σε ένα συγκινητικό, χειρόγραφο αφιέρωµα που δηµοσίευσε στο Ίσταγκραµ, η συµπρωταγωνίστρια του Κέιτι Χολµς δήλωσε ότι ήταν «πολύ δύσκολο να το χωνέψει». «Είµαι πολύ ευγνώµων που µοιράστηκα ένα κοµµάτι της πορείας του Τζέιµς. Είναι αγαπητός. Κίµπερλι, σε αγαπάµε και θα είµαστε πάντα εδώ για σένα και τα όµορφα παιδιά σου» συµπλήρωσε η 47χρονη ηθοποιός.

***

Ο Μάικλ Ντάγκλας πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα «ειλικρινές, σαρωτικό» αυτοβιογραφικό βιβλίο και υπόσχεται µια χωρίς φίλτρα αφήγηση της διάσηµης προσωπικής και επαγγελµατικής του ζωής. Το βιβλίο, το οποίο δεν έχει ακόµη τίτλο και αναµένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Οκτωβρίου, αναµένεται να φωτίσει την πραγµατικότητα πίσω από τους τίτλους. «Αφού µου το ζητούσαν για πολλά χρόνια, αποφάσισα επιτέλους ότι ήρθε η ώρα να πω την ιστορία µου µε τους δικούς µου όρους» ανέφερε ο Μάικλ Ντάγκλας σε ανακοίνωσή του.

***

Ο Τζιµ Κέρτις έκανε µια γλυκιά ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασµό στο Ίνσταγκραµ, µε αφορµή τα 57α γενέθλια της συντρόφου του Τζένιφερ Άνιστον. «Χρόνια πολλά αγάπη µου», έγραψε στη λεζάντα, µαζί µε ένα κόκκινο emoji καρδιάς. Ο υπνοθεραπευτής και ειδικός σε θέµατα υγείας και ευεξίας µοιράστηκε επίσης δύο στιγµιότυπα όπου στο πρώτο φαίνονται να γελούν αγκαλιά πάνω στο κατάστρωµα ενός γιοτ, ενώ στο δεύτερο, το οποίο είναι ασπρόµαυρο, απαθανατίστηκαν να ανταλλάσσουν ένα φιλί.