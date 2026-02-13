menu
12.8 C
Chania
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΜατιές στη showbiz
Ματιές στη showbiz

Life & Fame

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Χριστίνα Κουμαδωράκη
0

Έχοντας στο πλευρό του τα αγαπηµένα του πρόσωπα, ο ηθοποιός Τζέιµς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την τελευταία του πνοή, µετά από µάχη µε τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Κίµπερλι, µε µια ανάρτηση στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας γνωστό ότι ο πρωταγωνιστής των «Dawson’s Creek» αντιµετώπισε τις τελευταίες του στιγµές µε «θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια». Σε ένα συγκινητικό, χειρόγραφο αφιέρωµα που δηµοσίευσε στο Ίσταγκραµ, η συµπρωταγωνίστρια του Κέιτι Χολµς δήλωσε ότι ήταν «πολύ δύσκολο να το χωνέψει». «Είµαι πολύ ευγνώµων που µοιράστηκα ένα κοµµάτι της πορείας του Τζέιµς. Είναι αγαπητός. Κίµπερλι, σε αγαπάµε και θα είµαστε πάντα εδώ για σένα και τα όµορφα παιδιά σου» συµπλήρωσε η 47χρονη ηθοποιός.

***

Ο Μάικλ Ντάγκλας πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα «ειλικρινές, σαρωτικό» αυτοβιογραφικό βιβλίο και υπόσχεται µια χωρίς φίλτρα αφήγηση της διάσηµης προσωπικής και επαγγελµατικής του ζωής. Το βιβλίο, το οποίο δεν έχει ακόµη τίτλο και αναµένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Οκτωβρίου, αναµένεται να φωτίσει την πραγµατικότητα πίσω από τους τίτλους. «Αφού µου το ζητούσαν για πολλά χρόνια, αποφάσισα επιτέλους ότι ήρθε η ώρα να πω την ιστορία µου µε τους δικούς µου όρους» ανέφερε ο Μάικλ Ντάγκλας σε ανακοίνωσή του.

***

Ο Τζιµ Κέρτις έκανε µια γλυκιά ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασµό στο Ίνσταγκραµ, µε αφορµή τα 57α γενέθλια της συντρόφου του Τζένιφερ Άνιστον. «Χρόνια πολλά αγάπη µου», έγραψε στη λεζάντα, µαζί µε ένα κόκκινο emoji καρδιάς. Ο υπνοθεραπευτής και ειδικός σε θέµατα υγείας και ευεξίας µοιράστηκε επίσης δύο στιγµιότυπα όπου στο πρώτο φαίνονται να γελούν αγκαλιά πάνω στο κατάστρωµα ενός γιοτ, ενώ στο δεύτερο, το οποίο είναι ασπρόµαυρο, απαθανατίστηκαν να ανταλλάσσουν ένα φιλί.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum