Life & Fame

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αποχωρεί οριστικά από τη µουσική βιοµηχανία, παραχωρώντας τα δικαιώµατα του πλήρους καταλόγου της, ο οποίος περιλαµβάνει θρυλικές επιτυχίες όπως τα «Oops! … I Did It Again!», «… Baby One More Time». Η τραγουδίστρια προχώρησε στην πώληση των δικαιωµάτων του συνόλου της µουσικής της κληρονοµιάς, σε µια συµφωνία που – σύµφωνα µε πληροφορίες – αγγίζει τα 200 εκατ. δολάρια. Αγοραστής φέρεται να είναι η ανεξάρτητη µουσική εκδοτική εταιρεία Primary Wave, χωρίς ωστόσο να έχουν δηµοσιοποιηθεί επίσηµα οι όροι ή το ακριβές ποσό της συµφωνίας. Η συµφωνία έρχεται να ενισχύσει τις δηλώσεις της Spears από τις αρχές του 2024, όταν είχε αναφέρει πως «δεν θα επιστρέψει ποτέ στη µουσική βιοµηχανία». Το τελευταίο της τραγούδι ήταν το ντουέτο µε τον Elton John το 2022.

***

Η Σακίρα είχε ατύχηµα κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Σαν Σαλβαδόρ, προκαλώντας ανησυχία σε χιλιάδες θαυµαστές της. Η Κολοµβιανή τραγουδίστρια τη στιγµή που ερµήνευε το τραγούδι «Si Te Vas» γλίστρησε, µε αποτέλεσµα να γυρίσει απότοµα το δεξί της πόδι και να χάσει την ισορροπία της. Ωστόσο, σηκώθηκε σχεδόν αµέσως και συνέχισε κανονικά την ερµηνεία της. Λίγες ώρες αργότερα, η Σακίρα διακωµώδησε το περιστατικό, ανεβάζοντας σχετικό στόρι στο Ίνσταγκραµ της, γράφοντας στα ισπανικά: «Μην ανησυχείτε, είµαι φτιαγµένη από λάστιχο χαχα».

***

Η Χάλι Μπέρι αποκάλυψε πώς κατάλαβε ότι ο µουσικός Βαν Χαντ ήταν «ο εκλεκτός» της. Η ηθοποιός µοιράστηκε τις σκέψεις της για τη σχέση της µε τον Χαντ, λίγες µέρες µετά την επιβεβαίωση του αρραβώνα του ζευγαριού. «Ξέρεις, όταν φτάνεις τα 54, το έχεις κάνει µερικές φορές, τρεις για να είµαι ακριβής, Απλώς καταλαβαίνεις πότε είναι σωστό, γιατί ξέρεις πότε είναι λάθος». Ειδικοί κοσµηµάτων δήλωσαν στο περιοδικό PEOPLE ότι ο Χαντ έκανε την πρόταση γάµου µε ένα δαχτυλίδι που µπορεί να κόστισε πάνω από 200.000 δολάρια και έχει ένα µοναδικό και «βαθιά προσωπικό» σχεδιασµό.