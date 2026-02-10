Life & Fame…

menu
Χριστίνα Κουμαδωράκη
Χριστίνα Κουμαδωράκη
Η Κιµ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάµιλτον πυροδότησαν τις φήµες για τον δεσµό τους. Το ζευγάρι εντοπίστηκε να κάθεται δίπλα-δίπλα στο Super Bowl την Κυριακή, ενώ µιλούσαν και γελούσαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η Κιµ και ο πρωταθλητής της F1 είναι φίλοι πάνω από µια δεκαετία, ωστόσο οι φήµες κυκλοφόρησαν όταν τους είδαν µαζί σε ένα ταξίδι στο Cotswolds της Αγγλίας, ακολουθούµενο από µια επίσκεψη στο Παρίσι µια µέρα αργότερα.

***

Ο Bad Bunny, πλαισιωµένος από τη Λέιντι Γκάγκα και τον Ρίκι Μάρτιν, παρουσίασε ένα µοναδικό σόου στο ηµίχρονο του φετινού Super Bowl LX. Ο Πορτορικανός καλλιτέχνης, µπροστά σε περισσότερους από 125 εκατοµµύρια θεατές, έγραψε ιστορία ως ο πρώτος καλλιτέχνης που ηγήθηκε ενός µισάωρου σόου κυρίως στην ισπανική γλώσσα. Το υπερθέαµα, διάρκειας 13 λεπτών, ήταν µια ωδή στη γενέτειρά του, το Πουέρτο Ρίκο, ενώ το εντυπωσιακό σκηνικό περιλάµβανε µια φυτεία ζαχαροκάλαµων και µια αυθεντική γειτονιά του Πουέρτο Ρίκο µε κουρείο, κάβα και την εµβληµατική «casita», το σπίτι-σύµβολο των συναυλιών του.

Ο Ντόναλντ Τραµπ χαρακτήρισε τελείως ελεεινό και ένα από τα χειρότερα στην ιστορία το σόου στο ηµίχρονο του Super Bowl. «Κανείς δεν καταλαβαίνει ούτε λέξη απ’ αυτά που λέει αυτός ο τύπος. Είναι παράλογο, προσβολή στο µεγαλείο της Αµερικής, ενώ η χορογραφία ήταν αποτρόπαια, κυρίως για τα µικρά παιδιά…» έγραψε στο Truth Social λίγα λεπτά µετά τη λήξη του σόου.

***

Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ ζήτησε ξανά συγγνώµη για τη φιλία της µε τον Τζέφρι Έπσταϊν, σε ένα από τα πολλά σκάνδαλα που πλήττουν τη µοναρχία της σκανδιναβικής χώρας. «Ζητώ επίσης συγγνώµη για την κατάσταση στην οποία έχω θέσει τη βασιλική οικογένεια, ειδικά τον βασιλιά και τη βασίλισσα», δήλωσε η Μέτε-Μάριτ σε ανακοίνωση που δηµοσίευσε το παλάτι. Νέα αρχεία δηµοσιεύθηκαν από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ την περασµένη Παρασκευή, τα οποία περιελάµβαναν εκτεταµένη αλληλογραφία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µεταξύ της Μέτε-Μάριτ και του Έπσταϊν.

