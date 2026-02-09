Life & Fame…

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «One Battle After Another» Πολ Τόµας Άντερσον κέρδισε το κορυφαίο έπαθλο στην 78η τελετή απονοµής των βραβείων του Σωµατείου Σκηνοθετών Αµερικής (DGA Awards).

Στην εκδήλωση, στην οποία τιµώνται τα σηµαντικότερα σκηνοθετικά επιτεύγµατα της χρονιάς στον κινηµατογράφο και την τηλεόραση, παρουσιαστής ήταν ο υποψήφιος για Όσκαρ και Έµµυ κωµικός Κουµάιλ Ναντζιάνι.

Η 78η τελετή απονοµής των βραβείων του DGA πραγµατοποιήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς.

Το βραβείο του DGA για Εξαϊρετο Σκηνοθετικό Επίτευγµα σε Κινηµατογραφική ταινία Μεγάλου Μήκους αποτελεί εδώ και καιρό προάγγελο για το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Ο Πολ Τόµας Άντερσον παραλαµβάνοντας το βραβείο, αφιέρωσε µεγάλο µέρος της οµιλίας του αποτίοντας φόρο τιµής στον αείµνηστο συνεργάτη του, βοηθό σκηνοθέτη Άνταµ Σόµνερ, ο οποίος πέθανε το 2024.

Το βραβείο της Κορυφαίας ∆ραµατικής Σειράς κέρδισε η Αµάντα Μαρσάλις για το επεισόδιο «6:00 PM» της σειράς «The Pitt».

***

Ο Ίθαν Χοκ ο οποίος είναι υποψήφιος για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την εξαιρετικά αναγνωρισµένη ερµηνεία του στην ταινία «Blue Moon», θα παραλάβει το Βραβείο ∆ιακεκριµένου Καλλιτέχνη 2026 στο 16ο ετήσιο γεύµα των Βραβείων Lumiere, τη ∆ευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο Beverly Hills.

Η τιµητική διάκριση απονέµεται από την Advanced Imaging Society (AIS), η οποία εκπροσωπεί µια παγκόσµια κοινότητα κινηµατογραφιστών, τεχνολόγων και δηµιουργών. Το θέµα των φετινών Βραβείων Lumiere είναι «Το Ταξίδι του Ήρωα», προς τιµήν όλων εκείνων των δηµιουργών που το έργο τους έχει αντίκτυπο τόσο µπροστά όσο και πίσω από τις κάµερες.

***

Ο Όστιν Μπάτλερ θα υποδυθεί σε νέα ταινία τον Λανς Άρµστρονγκ, θρύλο των αγώνων ποδηλασίας δρόµου, η φήµη του οποίου αµαυρώθηκε από σκάνδαλο ντόπινγκ.

Ο Μπάτλερ θα υποδυθεί τον ποδηλάτη σε ταινία που θα σκηνοθετήσει ο Έντουαρντ Μπέργκερ. Ο Σκοτ Στούµπερ, πρώην επικεφαλής ταινιών του Netflix που εντάχθηκε στη United Artists, είναι ο παραγωγός της ταινίας, η οποία έχει πυροδοτήσει έναν πόλεµο προσφορών µεταξύ µεγάλων στούντιο και εταιρειών streaming, αναφέρουν πηγές, σύµφωνα µε το Variety.

Ο Άρµστρονγκ θα συµµετάσχει στην ταινία, αλλά δεν θα έχει την ευθύνη της παραγωγής.