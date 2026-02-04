Life & Fame…

Ο Έλον Μασκ εξαπέλυσε δηµόσια επίθεση κατά του Κρίστοφερ Νόλαν, κατηγορώντας τον ότι «έχασε την ακεραιότητά του» µε αφορµή τη φηµολογούµενη επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ελένης της Τροίας στην Οδύσσεια. Στο Χ ο Μασκ υποστήριξε ότι συνιστά «προσβολή» προς τον Όµηρο, αν προχωρήσει η ανάθεση του ρόλου της Ελένης στη συγκεκριµένη ηθοποιό. Ο χρήστης επικαλέστηκε τις οµηρικές περιγραφές της µυθικής µορφής ως «ξανθής, ανοιχτόχρωµης» γυναίκας, παρόλο που ο ρόλος της Λουπίτα Νιόνγκο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

***

∆όθηκε στη δηµοσιότητα το επίσηµο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας «Michael», η οποία ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από τα πρώτα του βήµατα µε τους Jackson 5 µέχρι την ανάδειξή του σε παγκόσµιο σούπερ σταρ. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει αναλάβει ο Τζααφάρ Τζάκσον, ανιψιός του Μάικλ, στην πρώτη του µεγάλη κινηµατογραφική ερµηνεία. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αντουάν Φουκουά, βασισµένος σε σενάριο του Τζον Λόγκαν.

***

Η φιλανθρωπική οργάνωση της Σάρα Φέργκιουσον κλείνει «για το άµεσο µέλλον» λίγες µέρες µετά την τελευταία δηµοσίευση των αρχείων του Έπσταϊν. Ο φιλανθρωπικός οργανισµός της πρώην δούκισσας του Γιορκ που ιδρύθηκε το 2020 µε σκοπό να «υποστηρίζει φιλανθρωπικούς οργανισµούς σε όλο τον κόσµο», κλείνει µετά από «µήνες» διαβουλεύσεων. Τα email που δηµοσιεύθηκαν από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ την περασµένη εβδοµάδα φαίνεται να δείχνουν ότι η Σάρα ήταν σε επαφή µε τον αποθανόντα σεξουαλικό εγκληµατία Έπσταϊν κατά τη διάρκεια και µετά την έκτιση της ποινής του για προσέλκυση ανηλίκου µε σκοπό τη σεξουαλική εκµετάλλευση. Αν και τα email υποδηλώνουν ότι είχε πάει τις κόρες της να τον επισκεφθούν λίγο µετά την αποφυλάκισή του και του ζητούσε «απλώς να την παντρευτεί», τα µηνύµατα δεν περιέχουν καµία ένδειξη παράνοµης πράξης.