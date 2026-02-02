Life & Fame…

Στο φως της δηµοσιότητας ήρθαν στιγµιότυπα του Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) από τα γυρίσµατα της ταινίας «Ebenezer: A Christmas Carol» στο Ηνωµένο Βασίλειο.

Ο διάσηµος ηθοποιός εµφανίζεται κυριολεκτικά αγνώριστος, ενσαρκώνοντας τον εµβληµατικό Εµπενίζερ Σκρουτζ (Ebenezer Scrooge), στη νέα κινηµατογραφική µεταφορά του κλασικού αριστουργήµατος του Καρόλου Ντίκενς (Charles Dickens).

Το φωτογραφικό υλικό που κάνει το γύρο του διαδικτύου τον δείχνει να φορά ένα µπλε µπροκάρ παλτό, µαύρο σκούφο και φθαρµένα ρούχα εποχής, ενώ οι µακριές γκρίζες φαβορίτες και το εξειδικευµένο µακιγιάζ συνθέτουν µια εικόνα που τον καθιστά σχεδόν µη αναγνωρίσιµο, ακόµη και για τους πιο πιστούς θαυµαστές του.

Σύµφωνα µε την Daily Mail, ανάµεσα στις λήψεις µε την αγνώριστη επίσης συµπρωταγωνίστριά του, ‘Αντρεα Ράιζµπορο (Andrea Riseborough), ο ηθοποιός φαίνεται να γελά, να µιλά έντονα αλλά και να τρέµει από το κρύο.

***

O Andrew Norman Wilson (Άντριου Νόρµαν Γουίλσον), καλλιτέχνης βίντεο που έγραψε ένα viral δοκίµιο το 2024 για το The Baffler, είναι ο σκηνοθέτης πίσω από το νέο µουσικό βίντεο της Βρετανίδας ηθοποιού και τραγουδίστριας Ναόµι Σκοτ για το τραγούδι «Losing You».

Η Σκοτ είναι περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της πριγκίπισσας Τζάσµιν στην ταινία δράσης «Aladdin» της Disney του 2019 και έχει εµφανιστεί επίσης στις σειρές Anatomy of a Scandal (2022) και Smile 2 (2024) του Netflix.

Είναι επίσης τραγουδίστρια και κυκλοφορήσει EP το 2014 και το 2016. Τον Μάρτιο, η Ναόµι Σκοτ πρόκειται να κυκλοφορήσει το πρώτο της ολοκληρωµένο άλµπουµ, F.I.G.

***

Με µια νέα ταινία για τους Red Hot Chili Peppers, η οποία έχει προγραµµατιστεί για πρεµιέρα στις 20 Μαρτίου το Netflix εµπλουτίζει το πρόγραµµα του µε ντοκιµαντέρ, σύµφωνα µε το Variety.

Σε σκηνοθεσία του Μπεν Φέλντµαν η ταινία «The Rise of the Red Hot Chili Peppers» εξετάζει τα δύσκολα πρώτα χρόνια του συγκροτήµατος από το Λος Άντζελες και την επιρροή του αρχικού κιθαρίστα Χίλελ Σλόβακ, ο οποίος πέθανε το 1988.

Η ταινία περιλαµβάνει συνεντεύξεις µε τα µέλη του συγκροτήµατος Flea και Anthony Kiedis, καθώς και άλλους που ήταν κοντά στον Σλόβακ, οι οποίοι συζητούν για την εξέλιξη του συγκροτήµατος και τον βαθύ δεσµό της παιδικής τους φιλίας.