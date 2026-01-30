Life & Fame

Η Νίκολα Πελτζ φηµολογείται ότι λαµβάνει 1 εκατοµµύριο δολάρια µηνιαίως, ως χαρτζιλίκι από τον πατέρα της. Η φήµη διαδόθηκε σε podcast από τη δηµοσιογράφο Marina Hyde, ωστόσο φαίνεται ότι οι αναφορές αυτές είναι αναληθείς και επινοήθηκαν απ’ το πουθενά. Σύµφωνα µε πληροφορίες οι Μπέκαµ δίνουν στον Μπρούκλιν πολλά χρήµατα, αλλά όχι τρελά ποσά, και έχουν σε κάποιο βαθµό το όνειρο ότι θα σταθεί στα δικά του πόδια και θα γίνει ανεξάρτητος.

***

Η Κιµ Καρντάσιαν αποκάλυψε γιατί οι φωτογραφίες της Μέγκαν Μάρκλ και του πρίγκιπα Χάρι από τα 70α γενέθλια της Τζένερ αφαιρέθηκαν από τις αναρτήσεις της Κρις Τζένερ αλλά και τις δικές από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η µαµά και η Μέγκαν είναι φίλες εδώ και αρκετά χρόνια και έχουν µια πολύ γλυκιά σχέση», δήλωσε η Κιµ, προσθέτοντας ότι µετά τη γιορτή θα έβλεπαν τις φωτογραφίες και θα αποφάσιζαν ποιες θα µοιραστούν στα κοινωνικά δίκτυα. «Μας είπαν ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβληµα να τις δηµοσιεύσουµε, ωστόσο µετά τη δηµοσίευσή τους, νοµίζω ότι συνειδητοποίησαν ότι ήταν η Ηµέρα Μνήµης και δεν ήθελαν να φανούν σε ένα πάρτι, παρόλο που είχαν ήδη δηµοσιευτεί και µετά αφαιρεθεί. Και τότε νοµίζω ότι συνειδητοποίησαν ότι ήταν πολύ ανόητο».

***

Ο Φαρέλ Γουίλιαµς, ο Αµερικανός τραγουδιστής, δισκογραφικός και κινηµατογραφικός παραγωγός και σχεδιαστής µόδας τιµήθηκε µε τον τίτλο του Ιππότη του Τάγµατος της Λεγεώνας της Τιµής. Στις 23 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια ιδιωτικής τελετής στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, ο Γάλλος πρόεδρος Εµάνουελ Μακρόν απένειµε προσωπικά το µετάλλιο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η τελετή πραγµατοποιήθηκε µετά το ντεµπούτο της ανδρικής συλλογής Louis Vuitton για το Φθινόπωρο 2026 κατά τη διάρκεια της Εβδοµάδας Ανδρικής Μόδας.

***

Ο 37χρονος µουσικός, γνωστός µε το καλλιτεχνικό όνοµα Ρος Γουάιλντ, καταδικάστηκε για βιασµό και απόπειρα βιασµού, στο Λονδίνο. Οι υποθέσεις αφορούν επιθέσεις σε δύο γυναίκες, στο Λονδίνο το 2015 και στην Ταϊλάνδη το 2019. Ο µουσικός είχε δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι κάθε σεξουαλική πράξη ήταν συναινετική. Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισµούς του.