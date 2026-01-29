Life & Fame…

Οι Μπέκαµ σχεδιάζουν να αποσπάσουν την προσοχή από το οικογενειακό δράµα του Μπρούκλιν, ανακοινώνοντας την επανένωση των Spice Girls για την 30ή επέτειο του συγκροτήµατος. Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ αντιµετωπίζουν σήµερα µεγαλύτερη κριτική από ποτέ και όπως δήλωσε φίλος τους στο Hello «είναι απογοητευµένοι και θα ήθελαν να είχαν λύσει αυτό το ζήτηµα ιδιωτικά. Ο Μπρούκλιν άνοιξε ένα ολόκληρο κουτί της Πανδώρας. Προς το παρόν, σκοπεύουν να διατηρήσουν µια αξιοπρεπή σιωπή σχετικά µε οποιαδήποτε λεπτοµέρεια, αλλά είναι σπαρακτικό για όλους τους εµπλεκόµενους».

***

Η ηθοποιός Zendaya µίλησε για την καθηµερινότητά της µεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας στην προσπάθεια να ισορροπήσει τη σχέση της µε τον Holland και την καριέρα της. Όταν δεν υπάρχουν επαγγελµατικές υποχρεώσεις, το ζευγάρι µοιράζει τον χρόνο του ανάµεσα στο ∆υτικό Λονδίνο που µένει ο Holland και στην Καλιφόρνια, όπου διαµένει εδώ και χρόνια η Zendaya. Η ηθοποιός, αν και παραδέχτηκε ότι έχει αγαπήσει ιδιαίτερα τη ζωή στην Αγγλία, δεν µπορεί να ζήσει µόνιµα εκεί αφού το µεγαλύτερο µέρος της δουλειάς της βρίσκεται στο Λος Άντζελες. Τέλος η Zendaya δήλωσε ότι ο Holland στο πλατό τους κάνει όλους να νιώθουν άνετοι, συµπληρώνοντας «Μπορεί να είµαι λίγο υποκειµενική, αλλά δεν είναι µόνο ο αγαπηµένος µου άνθρωπος, είναι και ο αγαπηµένος µου συνεργάτης».

***

Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έµµα Χέµινγκ, στην πρώτη συνέντευξη της σε podcast, αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός «ποτέ δεν συνέδεσε τα σηµεία» ότι έχει διαγνωστεί µε µετωποκροταφική άνοια. ∆ήλωσε ότι το καλό και το κακό της κατάστασης είναι πως δεν συνειδητοποίησε ποτέ ότι είχε αυτή την ασθένεια, και είναι πραγµατικά χαρούµενη γι’ αυτό. Όπως µοιράστηκε η Έµµα, ο Μπρους «εξακολουθεί να είναι πολύ παρών στο σώµα του» και εξήγησε ότι καθώς η άνοιά του προχωρά, «εµείς προχωράµε µαζί του. Έχουµε προσαρµοστεί µαζί του. Είναι ακόµα πολύ σηµαντικός. Απλώς είναι απλά διαφορετικός. Μαθαίνεις όµως πώς να προσαρµόζεσαι», κατέληξε.