menu
14.4 C
Chania
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΜατιές στη showbiz
Ματιές στη showbiz

Life & Fame

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Ρέιφ Φάινς (Ralph Fiennes) ενθουσίασε τους θαυµαστές του Harry Potter όταν σε πρόσφατες δηλώσεις του ισχυρίστηκε ότι ο Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy) έχει ήδη επιλεγεί για το ρόλο του Voldemort στην επερχόµενη τηλεοπτική σειρά τoυ HBO.

Ο πρωταγωνιστής του «Peaky Blinders» και βραβευµένος µε Όσκαρ για το «Oppenheimer», φηµολογείται έντονα για τον ρόλο του σκοτεινού µάγου στη νέα παραγωγή, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν ο ίδιος είχε διαψεύσει κάθε εµπλοκή του στο πρότζεκτ.

***

Η Charli xcx υποδύεται τον εαυτό της στο «The Moment», ένα σατιρικό δράµα που καταγράφει την ολοκλήρωση του επιτυχηµένου άλµπουµ της «Brat summer» και την προσπάθειά της να διαχειριστεί µια επιτυχία παγκόσµιων διαστάσεων.

«Με ενδιέφερε ιδιαίτερα να αφηγηθώ µια ιστορία γύρω από την έννοια των προσδοκιών», δήλωσε η Charli xcx στο AP, µία ηµέρα µετά την πρεµιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Sundance.

Η ποπ σταρ από το Έσεξ µετρά ήδη 17 χρόνια στη µουσική βιοµηχανία, ακολουθώντας µια πορεία που η ίδια χαρακτηρίζει ως κάθε άλλο παρά συµβατική. Η καριέρα της κορυφώθηκε το 2024 µε την κυκλοφορία του έκτου άλµπουµ της, «Brat», το οποίο µετεξελίχθηκε σε κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόµενο. Όπως εξήγησε η ίδια, ένιωσε πως το κοινό την κατανόησε απόλυτα – µια αίσθηση, ωστόσο, που αποδείχθηκε εφήµερη.

***

O σεναριογράφος-σκηνοθέτης Λι Νάιτ (Lee Knight), η ταινία του οποίου εξασφάλισε µια θέση στις φετινές υποψηφιότητες των Βραβείων Όσκαρ, δήλωσε στον Guardian ότι είναι «απόλυτα συγκλονισµένος» από την τιµητική διάκριση.

Σηµειώνεται ότι η ταινία «A Friend of Dorothy», στην οποία πρωταγωνιστούν η Μίριαµ Μάργκολις (Miriam Margolyes) και ο Στίβεν Φράι (Stephen Fry), διεκδικεί το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους.

«Πρόκειται για µια σκληρή δουλειά, στην οποία η απόρριψη είναι συνεχής και η επιβίωση συχνά δύσκολη. Αλλά ως δηµιουργοί δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείπουµε την προσπάθεια» είπε ο Νάιτ.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum