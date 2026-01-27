Life & Fame

Ο Ρέιφ Φάινς (Ralph Fiennes) ενθουσίασε τους θαυµαστές του Harry Potter όταν σε πρόσφατες δηλώσεις του ισχυρίστηκε ότι ο Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy) έχει ήδη επιλεγεί για το ρόλο του Voldemort στην επερχόµενη τηλεοπτική σειρά τoυ HBO.

Ο πρωταγωνιστής του «Peaky Blinders» και βραβευµένος µε Όσκαρ για το «Oppenheimer», φηµολογείται έντονα για τον ρόλο του σκοτεινού µάγου στη νέα παραγωγή, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν ο ίδιος είχε διαψεύσει κάθε εµπλοκή του στο πρότζεκτ.

***

Η Charli xcx υποδύεται τον εαυτό της στο «The Moment», ένα σατιρικό δράµα που καταγράφει την ολοκλήρωση του επιτυχηµένου άλµπουµ της «Brat summer» και την προσπάθειά της να διαχειριστεί µια επιτυχία παγκόσµιων διαστάσεων.

«Με ενδιέφερε ιδιαίτερα να αφηγηθώ µια ιστορία γύρω από την έννοια των προσδοκιών», δήλωσε η Charli xcx στο AP, µία ηµέρα µετά την πρεµιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Sundance.

Η ποπ σταρ από το Έσεξ µετρά ήδη 17 χρόνια στη µουσική βιοµηχανία, ακολουθώντας µια πορεία που η ίδια χαρακτηρίζει ως κάθε άλλο παρά συµβατική. Η καριέρα της κορυφώθηκε το 2024 µε την κυκλοφορία του έκτου άλµπουµ της, «Brat», το οποίο µετεξελίχθηκε σε κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόµενο. Όπως εξήγησε η ίδια, ένιωσε πως το κοινό την κατανόησε απόλυτα – µια αίσθηση, ωστόσο, που αποδείχθηκε εφήµερη.

***

O σεναριογράφος-σκηνοθέτης Λι Νάιτ (Lee Knight), η ταινία του οποίου εξασφάλισε µια θέση στις φετινές υποψηφιότητες των Βραβείων Όσκαρ, δήλωσε στον Guardian ότι είναι «απόλυτα συγκλονισµένος» από την τιµητική διάκριση.

Σηµειώνεται ότι η ταινία «A Friend of Dorothy», στην οποία πρωταγωνιστούν η Μίριαµ Μάργκολις (Miriam Margolyes) και ο Στίβεν Φράι (Stephen Fry), διεκδικεί το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους.

«Πρόκειται για µια σκληρή δουλειά, στην οποία η απόρριψη είναι συνεχής και η επιβίωση συχνά δύσκολη. Αλλά ως δηµιουργοί δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείπουµε την προσπάθεια» είπε ο Νάιτ.