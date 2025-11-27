Life & Fame

menu
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 2025
Χριστίνα Κουμαδωράκη
O Έλτον Τζον αποκάλυψε ότι είναι πλέον τυφλός από το ένα µάτι. Ο 78χρονος µουσικός µίλησε για τη σοβαρή µόλυνση στα µάτια που τον άφησε τυφλό στο δεξί µάτι και µε περιορισµένη όραση στο αριστερό. Σε συνέντευξή του περιέγραψε την εµπειρία του ως «καταστροφική», σηµειώνοντας ότι δεν έχει µπορέσει να δει, να παρακολουθήσει ή να διαβάσει τίποτα για πάνω από ένα χρόνο. Ωστόσο, παρά τη δυσκολία, τόνισε πως διατηρεί την ελπίδα ότι η επιστήµη θα µπορέσει κάποια στιγµή να τον βοηθήσει, συγκρίνοντας την κατάσταση µε τη µάχη του κατά του AIDS: «Πρέπει να µην χάνεις την ελπίδα, να είσαι στωικός, δυνατός και να προσπαθείς συνεχώς να ανοίξεις πόρτες για βελτίωση», είπε χαρακτηριστικά.

***

Η Κιάρα Φεράνι κινδυνεύει µε φυλάκιση ενός έτους και οκτώ µηνών, ποινή που ζήτησε η εισαγγελία του Μιλάνου. Η διάσηµη ινφλουένσερ µε 28 εκατοµµύρια ακολούθους δικάζεται από τον Σεπτέµβρη για απάτη επειδή προώθησε γλυκά για φιλανθρωπικούς σκοπούς, και η εισαγγελία του Μιλάνου ζήτησε να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης. Συγκεκριµένα, η Φεράνι διαφήµισε ένα κέικ παντόρο και πασχαλινά αυγά, υποστηρίζοντας πως µε την αγορά τους θα συγκεντρώνονταν χρήµατα για φιλανθρωπικά έργα ή κοινωνικούς σκοπούς. Κατά τη διάρκεια της ακροαµατικής διαδικασίας, κεκλεισµένων των θυρών, στο δικαστήριο του Μιλάνου, η 38χρονη δήλωσε πως αρνείται τις κατηγορίες και πως ενήργησε «καλή τη πίστει».

***

Η σειρά ντοκιµαντέρ του 50 Cent για τον ράπερ και παραγωγό Σιν «Diddy» Κοµπς θα προβληθεί από τον ∆εκέµβριο στο Netflix. Τον ∆εκέµβριο του 2023, αναφέρθηκε ότι ο 50 Cent εργαζόταν σε ένα ντοκιµαντέρ βασισµένο στις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση που περιέβαλαν τον Diddy εκείνη την εποχή. Τον Μάρτιο του 2024, επιβεβαίωσε ότι εργάζεται πάνω στο project, υπονοώντας ότι θα κυκλοφορήσει «σύντοµα». Εκείνη την εποχή, το ντοκιµαντέρ είχε τον τίτλο «Diddy Do It?». Τον Μάιο του περασµένου έτους, το Netflix κέρδισε τη µάχη υποβολής προσφορών για το ντοκιµαντέρ, το οποίο πλέον περιλαµβάνει και τις τελευταίες εξελίξεις.

