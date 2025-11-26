Life & Fame

Η Νικόλ Κίντµαν µίλησε ειλικρινά για την συναισθηµατική της κατάσταση ένα µήνα µετά την είδηση του χωρισµού της από τον Κιθ Ούρµπαν. Η ηθοποιός κάθισε µαζί µε την Αριάνα Γκράντε για το περιοδικό Interview και συζήτησε πώς το γύρισµα της ταινίας Practical Magic 2 µε τη συµπρωταγωνίστριά της, Σάντρα Μπούλοκ, την έκανε να νιώσει «προστατευµένη» εν µέσω της δηµοσιότητας για την προσωπική της ζωή. Η Αριάνα αφιέρωσε λίγο χρόνο στην συνέντευξη για να ρωτήσει τη Νικόλ πώς τα πηγαίνει, στην οποία η ηθοποιός απάντησε: «Κρατιέµαι».

***

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του «Εξορκιστή». Το πρότζεκτ, το οποίο περιγράφεται ως µία «ριζικά νέα εκδοχή» του κλασικού έργου, αναλαµβάνει ο Μάικ Φλάναγκαν , ο οποίος θα υπογράψει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή.

***

Ο Ρον Γουντ γιορτάζει την 50ή επέτειο από την ένταξή του στους Rolling Stones µε έναν τρόπο που συνδυάζει τις δύο µεγάλες του αγάπες: τη µουσική και τη ζωγραφική. Ο κιθαρίστας παρουσίασε µια νέα σειρά πορτρέτων των µελών του συγκροτήµατος, τιτλοφορηµένη Paint It Black, ως φόρο τιµής στην πορεία του στο συγκρότηµα. Η συλλογή περιλαµβάνει πορτρέτα του ίδιου, του Μικ Τζάγκερ, του Κιθ Ρίτσαρντς, καθώς και του αείµνηστου ντράµερ Τσάρλι Γουάτς. Κάθε έργο διατίθεται σε αριθµηµένα, υπογεγραµµένα prints µέσω του προσωπικού online καταστήµατος του Γουντ, συνοδευόµενο από ειδικό, προσωποποιηµένο µήνυµα του καλλιτέχνη.

***

Η ινδική Reliance Animation εξασφάλισε τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας των χαρακτήρων για την ανάπτυξη σειράς κινουµένων σχεδίων βασισµένης στη ζωή του θρύλου του ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα. Το κινηµατογραφικό στούντιο θα δηµιουργήσει µια σειρά µε σενάριο για πλατφόρµες streaming και τηλεόρασης που θα καταγράφει το ταξίδι του Μαραντόνα από τα πρώτα του χρόνια µέχρι την άνοδο στην κορυφή.