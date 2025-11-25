Life & Fame

menu
Χριστίνα Κουμαδωράκη
Χριστίνα Κουμαδωράκη
Ο 26χρονος Αυστραλός, Τζόνσον Γουέν, που παραβίασε τα µέτρα ασφαλείας και άρπαξε την Αριάνα Γκράντε πάνω στο κόκκινο χαλί κατά την παγκόσµια περιοδεία του Wicked, απελάθηκε από τη χώρα, ενώ του επιβλήθηκε µόνιµη απαγόρευση εισόδου. Ο άνδρας, γνωστός για αλλεπάλληλες παρεµβάσεις σε συναυλίες και εκδηλώσεις διασήµων, καταδικάστηκε σε εννέα ηµέρες φυλάκιση για διατάραξη κοινής ειρήνης. Το περιστατικό προκάλεσε οργή λόγω του παρελθόντος της Αριάνα Γκράντε, η οποία έχει µιλήσει ανοιχτά για το µετατραυµατικό στρες που αντιµετώπισε µετά τη βοµβιστική επίθεση στο Μάντσεστερ το 2017.

Είκοσι χρόνια µετά τον χωρισµό του από την Ούµα Θέρµαν, ο Ίθαν Χοκ µοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά µε την «επώδυνη» πλευρά του διαζυγίου, ιδιαίτερα όταν αυτό συµβαίνει υπό το φως της δηµοσιότητας. «Ζηλεύω τόσο πολύ τους ανθρώπους που χωρίζουν φιλικά», δήλωσε, χωρίς ωστόσο να συνεχίσει τη συζήτηση, επικαλούµενος την υπόσχεση που έχει δώσει στα παιδιά του να µη µιλάει δηµόσια για το διαζύγιο.«Αλλά ένα πράγµα θα µοιραστώ: αν έχεις την τύχη να ταξιδεύεις στον κόσµο, αντιλαµβάνεσαι ότι παντού οι άνδρες και οι γυναίκες αντιµετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στο να παραµείνουν παντρεµένοι. Όταν χώρισα, ήµουν αποφασισµένος να µην κάνω ποτέ ξανά παιδιά και να µείνω µόνος για πάντα. Αλλά µετά γνώρισα την καλύτερή µου φίλη και µου άρεσε να τη φιλάω», είπε για τη σηµερινή σύζυγό του, Ράιαν Σοχάγκιους, µε την οποία σήµερα έχει δύο κόρες.

Ο Ιρλανδο-Αµερικανός σχεδιαστής µόδας, Πολ Κοστέλο, ο οποίος ήταν ο προσωπικός σχεδιαστής της πριγκίπισσας Νταϊάνα για πάνω από µια δεκαετία, πέθανε σε ηλικία 80 ετών. Ο σχεδιαστής πολυτελών γυναικείων ενδυµάτων, που ήταν ένας από τους πιο εξέχοντες Ιρλανδούς στιλίστες και τακτικός επισκέπτης της Εβδοµάδας Μόδας του Λονδίνου από την έναρξη της το 1984, πέθανε στο Λονδίνο, όπου ήταν µε τη σύζυγό του και τα επτά παιδιά του.

