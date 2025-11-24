menu
14.4 C
Chania
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΜατιές στη showbiz
Μόνιμες Στήλες

Life & Fame

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Netflix έδωσε και επίσηµα το πράσινο φως για την µίνι σειρά 5 επεισοδίων που θα βασίζεται στο µυθιστόρηµα του Αϊρα Λέβιν «The Boys From Brazil» του 1976.

Ο βραβευµένος δηµιουργός της επιτυχηµένης σειράς «The Crown», Πίτερ Μόργκαν (Peter Morgan) σε συνεργασία µε τις World Productions και Orchid Pictures, υπόσχονται µια σκοτεινή ιστορία εµµονής, εκδίκησης και επίµονης παρουσίας του µίσους µέσα στον χρόνο.

Σύµφωνα µε το Deadline, ο Τζέρεµι Στρονγκ (Jeremy Strong) θα πρωταγωνιστήσει ως Yakov Liebermann µαζί µε τους Ντάνιελ Μπρουλ (Daniel Brühl) στο ρόλο του Von Harteneck, Όγκαστ Ντιλ (August Diehl) ως Johann-Friedrich Meinhardt και Τζίλιαν Άντερσον (Gillian Anderson) στο ρόλο της Frieda Steiner.

Το καστ συµπληρώνουν η Σίρα Χας (Shira Haas) και η Λίζι Κάπλαν (Lizzy Caplan).

Η σειρά θα εκτυλίσσεται σε τρεις δεκαετίες, από την περίοδο αµέσως µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο µέχρι τις πολιτικές αναταραχές της δεκαετίας του ΄70 και θα εστιάσει στον Yakov Liebermann, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να εντοπίζει και να φέρνει στη δικαιοσύνη εγκληµατίες του ναζιστικού καθεστώτος, αποστολή που του έχει κοστίσει σχεδόν τα πάντα.

***

Η ταινία της Κλόι Ζάο (Chloé Zhao) «Hamnet», πρόκειται να τιµηθεί µε το βραβείο Πρωτοπορίας (Vanguard) στο επερχόµενο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου του Παλµ Σπρίνγκς, τον Ιανουάριο του 2026.

Το ετήσιο βραβείο του Φεστιβάλ είναι µια οµαδική διάκριση που απονέµεται στο καστ και τον σκηνοθέτη µιας ταινίας σε αναγνώριση της συλλογικής τους δουλειάς σε ένα εξαιρετικό κινηµατογραφικό έργο.

Η σκηνοθέτις/συν-σεναριογράφος, η οποία κέρδισε τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας για το «Nomadland», αναµένεται να παραστεί στην τελετή της 3ης Ιανουαρίου µαζί µε τους πρωταγωνιστές Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley) και Πολ Μέσκαλ (Paul Mescal).

***

Κοστούµια που φόρεσαν ηθοποιοί όπως ο Τζόνι Ντεπ, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Κέιτ Γουίνσλετ σε κινηµατογραφικά έργα θα πωληθούν σε δηµοπρασία στο Λονδίνο.

Τα κοστούµια θα παρουσιαστούν πρώτα σε έκθεση στη συνοικία Μπέρµοντσεϊ του Λονδίνου έως τις 25 Νοεµβρίου και στη συνέχεια θα διατεθούν προς πώληση στη δηµοπρασία που διοργανώνει ο οίκος Kerry Taylor.

Πρόκειται για 73 θησαυρούς από τα αρχεία του Cosprop, οίκου κοστουµιών που ίδρυσε ο βραβευµένος µε Όσκαρ σχεδιαστής Τζον Μπράιτ.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum