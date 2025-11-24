Life & Fame

Το Netflix έδωσε και επίσηµα το πράσινο φως για την µίνι σειρά 5 επεισοδίων που θα βασίζεται στο µυθιστόρηµα του Αϊρα Λέβιν «The Boys From Brazil» του 1976.

Ο βραβευµένος δηµιουργός της επιτυχηµένης σειράς «The Crown», Πίτερ Μόργκαν (Peter Morgan) σε συνεργασία µε τις World Productions και Orchid Pictures, υπόσχονται µια σκοτεινή ιστορία εµµονής, εκδίκησης και επίµονης παρουσίας του µίσους µέσα στον χρόνο.

Σύµφωνα µε το Deadline, ο Τζέρεµι Στρονγκ (Jeremy Strong) θα πρωταγωνιστήσει ως Yakov Liebermann µαζί µε τους Ντάνιελ Μπρουλ (Daniel Brühl) στο ρόλο του Von Harteneck, Όγκαστ Ντιλ (August Diehl) ως Johann-Friedrich Meinhardt και Τζίλιαν Άντερσον (Gillian Anderson) στο ρόλο της Frieda Steiner.

Το καστ συµπληρώνουν η Σίρα Χας (Shira Haas) και η Λίζι Κάπλαν (Lizzy Caplan).

Η σειρά θα εκτυλίσσεται σε τρεις δεκαετίες, από την περίοδο αµέσως µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο µέχρι τις πολιτικές αναταραχές της δεκαετίας του ΄70 και θα εστιάσει στον Yakov Liebermann, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να εντοπίζει και να φέρνει στη δικαιοσύνη εγκληµατίες του ναζιστικού καθεστώτος, αποστολή που του έχει κοστίσει σχεδόν τα πάντα.

***

Η ταινία της Κλόι Ζάο (Chloé Zhao) «Hamnet», πρόκειται να τιµηθεί µε το βραβείο Πρωτοπορίας (Vanguard) στο επερχόµενο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου του Παλµ Σπρίνγκς, τον Ιανουάριο του 2026.

Το ετήσιο βραβείο του Φεστιβάλ είναι µια οµαδική διάκριση που απονέµεται στο καστ και τον σκηνοθέτη µιας ταινίας σε αναγνώριση της συλλογικής τους δουλειάς σε ένα εξαιρετικό κινηµατογραφικό έργο.

Η σκηνοθέτις/συν-σεναριογράφος, η οποία κέρδισε τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας για το «Nomadland», αναµένεται να παραστεί στην τελετή της 3ης Ιανουαρίου µαζί µε τους πρωταγωνιστές Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley) και Πολ Μέσκαλ (Paul Mescal).

***

Κοστούµια που φόρεσαν ηθοποιοί όπως ο Τζόνι Ντεπ, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Κέιτ Γουίνσλετ σε κινηµατογραφικά έργα θα πωληθούν σε δηµοπρασία στο Λονδίνο.

Τα κοστούµια θα παρουσιαστούν πρώτα σε έκθεση στη συνοικία Μπέρµοντσεϊ του Λονδίνου έως τις 25 Νοεµβρίου και στη συνέχεια θα διατεθούν προς πώληση στη δηµοπρασία που διοργανώνει ο οίκος Kerry Taylor.

Πρόκειται για 73 θησαυρούς από τα αρχεία του Cosprop, οίκου κοστουµιών που ίδρυσε ο βραβευµένος µε Όσκαρ σχεδιαστής Τζον Μπράιτ.